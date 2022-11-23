Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой — Кличко Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Киев может ждать худшая зима со времен Второй мировой — Кличко, Фото: КМДА

Из-за отключения электроэнергии в результате российских ударов в Киеве может быть «худшая зима со времен Второй мировой войны».

Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild , передает DW

По его словам, жителям Киева нужно приготовиться к сценарию повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах.

По его словам, Киев может ждать «худшая зима со времен Второй мировой войны». Если дело пойдет по худшему сценарию, возможно, «придется эвакуировать часть города», хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив президента рф владимира путина в попытке заставить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

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«путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света», и таким образом надавить на Президента Украины Владимира Зеленского, считает Кличко.

«Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет путин», — сказал он, призвав Германию срочно направить гуманитарную помощь — генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны Украины.

Председатель правления национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил накануне, что из-за российских обстрелов в Украине повреждены почти все крупные гидро- и тепловые электростанции. Убытки энергосистемы Украины оцениваются более чем в 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда евро).

Тем временем глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа Yasno Сергей Коваленко заявил , что постоянные отключения электроэнергии в Украине продолжатся с большой вероятностью до конца марта. По его словам, специалисты прилагают максимум усилий, чтобы завершить восстановление пострадавшей от российских ударов энергосети до наступления еще более сильных холодов, но если удары продолжатся, придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, из-за которых света может не быть очень долгое время".

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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