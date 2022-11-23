Укренерго втратило понад ₴70 мільярдів через російські обстріли - Шмигаль — Finance.ua
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Укренерго втратило понад ₴70 мільярдів через російські обстріли - Шмигаль

Енергетика
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Укренерго втратило понад ₴70 мільярдів через російські обстріли - Шмигаль
Укренерго втратило понад ₴70 мільярдів через російські обстріли - Шмигаль
Сума збитків НЕК «Укренерго» через військову агресію росії складає понад 70 мільярдів гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«За попередніми оцінками, сума збитків НЕК „Укренерго“ через військову агресію росії складає понад 70 млрд грн. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців», — сказав очільник уряду.
Він зауважив, що ситуація залишається складною, але контрольованою. Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень.

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«російські терористи б’ють по підстанціях та мережах, які транспортують електроенергію. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони, тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно», — пояснив прем’єр-міністр.
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Нагадаємо, 10 жовтня росіяни обстріляли українську енергосистему. 15 листопада росіяни завдали чергового масового удару по енергетичних об’єктах. Атака на енергосистему стала найбільшою з початку російської агресії. Влучання відбулись як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.
НЕК «Укренерго» і низка енергетичних компаній провели тренування і підготовчі заходи, щоб бути готовими до можливого виникнення блекауту в разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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