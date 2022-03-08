"Кернел" намерен продолжать выплату долгов — Finance.ua
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"Кернел" намерен продолжать выплату долгов

Сегодня 19:45Фондовый рынок
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Агропромышленная группа «Кернел» намерена продолжать обслуживать свои текущие долговые обязательства, несмотря на вторжение россии в Украину и невозможность из-за этого экспортировать с/х продукцию через морские порты.
Соответствующую информацию агрохолдинг обнародовал на Варшавской фондовой бирже.
«Группа в настоящее время ожидает, что она сможет выплачивать запланированные проценты, снижающиеся со сроком погашения в ближайшем будущем в соответствии с условиями всей непогашенной финансовой задолженности. Группа будет держать под контролем свою позицию по ликвидности и своевременно информировать кредиторов», — говорится в сообщении.
«Кернел» подчеркнул, что не имеет возможности экспортировать из Украины с/х продукцию, и засвидетельствовал факт наступления форс-мажорных условий для остановки экспорта в Международной ассоциации торговли зерном и кормами. Эта мера позволит группе компаний минимизировать риск претензий от партнеров за неисполнение ранее заключенных им контрактов.
Согласно сообщению, основными рисками для своей деятельности агрохолдинг назвал риски повреждения активов, потерю товарно-материальных запасов и срывы посевной кампании в нынешнем сезоне.
«Приоритетом группы является сохранение бизнеса и активов. На сегодняшний день критически важным объектам или инфраструктуре группы не нанесен значительный ущерб», — отметил агрохолдинг в сообщении.
«Кернел» занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,28%.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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