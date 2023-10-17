Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: каковы ставки на ипотечные кредиты — Finance.ua

Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: каковы ставки на ипотечные кредиты
Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, в августе объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июлем вырос на 2,6%, количество — на 3,6%. Двигателем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — сказано в сообщении.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле.
Где выдали больше всего кредитов на жилье
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано в:
- г. Киев и Киевской области — 270 договоров на общую сумму 443,9 млн грн (49,3% от общего объема);
- Черниговской (41 договор на 52,5 млн грн);
- Винницкой (35 на 51,1 млн грн);
- Ровенской (40 на 50,9 млн грн) областях.
В опросе в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.
Справка Finance.ua:
- Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили общины;
- ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.
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