Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: каковы ставки на ипотечные кредиты — Finance.ua

Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: каковы ставки на ипотечные кредиты Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве: каковы ставки на ипотечные кредиты

Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, в августе объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июлем вырос на 2,6%, количество — на 3,6%. Двигателем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“», — сказано в сообщении.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле.

Инфографика: НБУ

Где выдали больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдано в:

г. Киев и Киевской области — 270 договоров на общую сумму 443,9 млн грн (49,3% от общего объема);

Черниговской (41 договор на 52,5 млн грн);

Винницкой (35 на 51,1 млн грн);

Ровенской (40 на 50,9 млн грн) областях.

В опросе в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Справка Finance.ua:

Минэкономики предлагает, чтобы первый взнос 20% за молодых украинцев платили общины;

ежемесячная выплата на среднюю однокомнатную квартиру по расширенной программе «єОселя» 7% в Киеве в среднем составит 16 000 грн в месяц, во Львове — 17 000 грн, в Днепре — 12 000 грн, в Одессе — 10 000 грн, а в Ивано-Франковске — 6000 грн.

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