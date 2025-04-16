Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии: где самые высокие и самые маленькие пенсии в Украине — Finance.ua
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Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии: где самые высокие и самые маленькие пенсии в Украине

Личные финансы
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Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии: где самые высокие и самые маленькие пенсии в Украине
Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии: где самые высокие и самые маленькие пенсии в Украине
По данным Пенсионного фонда, сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год пенсионеров стало меньше на 176 тысяч. После индексации средняя пенсия составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.
Об этом сообщает Опендатабот.
«10 331 375 пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало апреля 2025 года. Это почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024 года», — говорится в сообщении.
После ежегодной индексации средняя пенсия в Украине выросла до 6341 грн (около $152). В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом году. Однако инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились.
Каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеет 398 тысяч граждан (3,9%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В то же время 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе — 15 640 грн ($374).
Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии несколько выше средней по стране — 6 860 грн ($164). Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4500 грн ($107).
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Где самые высокие пенсии:
  • в Киеве — 8 708 грн (на 37% больше средней);
  • Донетчина — 7 814 грн (+23%);
  • Луганщина — 7 314 грн (+15%).
Где самые низкие выплаты:
  • в Тернопольской области — 4 931 грн;
  • в Черновицкой области — 5 100 грн.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего пенсионеров проживает на Днепропетровщине — 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч и на Харьковщине — 707 тысяч. Меньше всего пенсионеров — в Черновицкой области, всего 206 тысяч.
Стоит отметить, что около трети всех украинских пенсионеров работают — 2,9 миллиона (28%). Их пенсионные выплаты в среднем составляют 6 863 грн.
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Напомним, Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект № 12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Законопроектом предлагается:
  • пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
  • предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры перерасчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;
  • законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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