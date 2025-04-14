Некоторым украинциям повысили пенсию почти на 1300 гривен — Finance.ua
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Некоторым украинциям повысили пенсию почти на 1300 гривен

Личные финансы
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Обналичить деньги с&nbsp;карты теперь можно в&nbsp;любой торговой сети,&nbsp;— Третьякова
Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова
Средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет 6341,11 гривны.
Об этом стало известно из статистических данных Пенсионного фонда по состоянию на 11 апреля 2025 года.
Больше всего с начала года выросли пенсии или пожизненное денежное содержание судей. Речь идет о росте до 1281 гривен — теперь судьи получат пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны.
Всего 10,3 миллиона украинцев получают пенсии. Наибольшая доля пенсионеров получают пенсию по возрасту, а именно — 7,5 миллиона человек.
Остальные украинцы получают пенсию за выслугу лет (средний размер таких выплат составляет 12,3 тысячи гривен), социальные пенсии, пенсии по инвалидности.
По материалам:
На пенсии
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