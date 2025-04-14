Некоторым украинциям повысили пенсию почти на 1300 гривен — Finance.ua

Некоторым украинциям повысили пенсию почти на 1300 гривен Сегодня 14:33 — Личные финансы

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Средняя пенсия украинцев с начала года выросла на 552 гривны и составляет 6341,11 гривны.

Об этом стало известно из статистических данных Пенсионного фонда по состоянию на 11 апреля 2025 года.

Больше всего с начала года выросли пенсии или пожизненное денежное содержание судей. Речь идет о росте до 1281 гривен — теперь судьи получат пенсионные выплаты в размере 108 321,6 гривны.

Всего 10,3 миллиона украинцев получают пенсии. Наибольшая доля пенсионеров получают пенсию по возрасту, а именно — 7,5 миллиона человек.

Остальные украинцы получают пенсию за выслугу лет (средний размер таких выплат составляет 12,3 тысячи гривен), социальные пенсии, пенсии по инвалидности.

На пенсии По материалам:

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