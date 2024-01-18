Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым — Finance.ua

Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым Сегодня 22:23 — Мир

Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым

Правительство Канады составило список зарубежных институтов и лабораторий, связанных с организациями в россии, Китае и Иране, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Канады.

Оттава не будет финансировать проекты, если эти учреждения каким-то образом к ним причастны. Таким образом Канада пытается предотвратить невозможность попадания разрабатываемых в стране современных технологий в руки геополитических соперников.

Читайте также Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов

Организации преимущественно расположены в Китае, но в списке также есть несколько из россии и Ирана. Среди них — Национальный университет оборонных технологий Китая, различные китайские военные школы и иранский Университет Имама Хоссейна, который сосредоточен на ядерных исследованиях.

Новые правила также определяют список областей исследования, которые в Канаде считают приоритетными и требуют защиты. Среди них не только современные виды вооружений, аэрокосмические и спутниковые системы, но и цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, передовые энергетические технологии, медико-биологические разработки.

Читайте также Канадские инвесторы будут добывать железную руду в Украине

Чиновники, объявляя об ограничениях, объяснили, что в правительстве все больше опасаются, что стратегические разработки попадут в руки политических противников Канады.

В частности, недавно федеральный суд отказал в получении визы для обучения в Университете Ватерлоо (провинция Онтарио) гражданину Китая, желавшему использовать полученные знания для улучшения китайской системы здравоохранения.

Судья почитал, что его действия подпадают под определение «нетрадиционного шпионажа», поскольку китайские власти могли принудить студента к такой противоправной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.