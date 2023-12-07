Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов — Finance.ua

Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов
Канада вводит запрет на прямой импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами из рф.
Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, говорится на сайте правительства Канады.
«Внедрение этого запрета в согласовании с нашими партнерами по G7 посылает россии четкий сигнал: мы не будем терпеть использование россией доходов от бриллиантов для финансирования войны», — заявила Жоли.
Жоли призвала российского диктатора владимира путина «немедленно положить конец неоправданной захватнической войне против Украины».
«Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо», — подчеркнула министр.
В канадском МИД также пообещали вместе с международными партнерами «ввести всеобъемлющий контроль и проверки запрета российских бриллиантов».
Ранее Европейская комиссия направила 27 странам ЕС предложение о запрете российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Единодушное одобрение ожидается в ближайшие дни.
Напомним, в проекте 12-го пакета санкций против россии Европейская комиссия, в частности, предлагает новые запреты на продажу подержанных танкеров. Это делается для того, чтобы россия не могла обходить санкции, связанные с экспортом нефти.
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