Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов — Finance.ua

Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов Сегодня 17:20 — Мир

Канада ввела запрет на импорт российских бриллиантов

Канада вводит запрет на прямой импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами из рф.

Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, говорится на сайте правительства Канады.

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«Внедрение этого запрета в согласовании с нашими партнерами по G7 посылает россии четкий сигнал: мы не будем терпеть использование россией доходов от бриллиантов для финансирования войны», — заявила Жоли.

Жоли призвала российского диктатора владимира путина «немедленно положить конец неоправданной захватнической войне против Украины».

«Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо», — подчеркнула министр.

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В канадском МИД также пообещали вместе с международными партнерами «ввести всеобъемлющий контроль и проверки запрета российских бриллиантов».

Ранее Европейская комиссия направила 27 странам ЕС предложение о запрете российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. Единодушное одобрение ожидается в ближайшие дни.

Напомним, в проекте 12-го пакета санкций против россии Европейская комиссия, в частности, предлагает новые запреты на продажу подержанных танкеров. Это делается для того, чтобы россия не могла обходить санкции, связанные с экспортом нефти.

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