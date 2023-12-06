Британия ввела новые санкции на экспортеров военного оборудования в россию — Finance.ua
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Британия ввела новые санкции на экспортеров военного оборудования в россию

Фондовый рынок
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Британия ввела новые санкции на экспортеров военного оборудования в россию
Британия ввела новые санкции на экспортеров военного оборудования в россию
Правительство Великобритании в среду объявило о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в рф.
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
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«В сотрудничестве с нашими партнерами из Группы семи (G7) и международными союзниками мы будем продолжать усиливать давление на путина и бороться с третьими сторонами, поставляющими санкционные товары и технологии в россию», – заявила министр по санкциям Анн-Мари Тревельян.
Британия наложила санкции на предприятия из беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана. В частности, введены ограничения относительно более 30 организаций, поддерживающих военные действия россии в Украине.
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Санкции введены в отношении белорусского АО «Конструкторское бюро «Дисплей», сербской компании AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и китайских Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.
Под санкции попали российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, поддерживающие сеть ППК «Вагнер», и 4 оператора судов «теневого флота», которые россия использует для обхода наложенных на нефтяную отрасль ограничений.
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Кроме того, Британия включила в санкционный список 31 физическое и юридическое лицо из россии, связанные с разработкой и производством БПЛА и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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