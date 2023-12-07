Страны G7 запретят прямые поставки российских алмазов: детали — Finance.ua
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Страны G7 запретят прямые поставки российских алмазов: детали

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Страны G7 запретят прямые поставки российских алмазов: детали
Страны G7 запретят прямые поставки российских алмазов: детали
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) согласились ввести запрет на российские алмазы. План будет реализовываться поэтапно.
«Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в россии, до 1 января 2024 года, после чего последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024 года», — говорится в совместном заявлении лидеров G7.
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Кроме того, страны «Большой семерки» обязуются усилить соблюдение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе «путем введения санкций в отношении тех, кто занимается мошеннической деятельностью, а также путем обновления правил и положений по соблюдению этих требований по мере необходимости».

Санкции против рф: последние новости

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд стран ввели санкции в отношении агрессора. Однако ограничения не работают должным образом.
Так, в начале декабря издание Bloomberg писало, что ежемесячный доход рф от экспорта нефти сейчас превышает прибыль от продаж еще до вторжения в Украину. Установленное ограничение цены на нефть Кремлю помогают обходить владельцы судов и трейдеры. Только в октябре 2023 года чистые доходы рф от нефти составили 11,3 миллиарда долларов, или 31% от общего дохода государственного бюджета за месяц.
1 декабря США ввели новые санкции, чтобы ограничить доходы россии от нефти. Они направлены против трех танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель.
По материалам:
УНІАН
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