Канада выделит Украине миллиард долларов финансовой помощи — Finance.ua
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Канада выделит Украине миллиард долларов финансовой помощи

Сегодня 12:37Казна и Политика
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Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.
Об этом на своей странице в Twitter пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.
«Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы» ,- пишет он.
Христя Фриланд добавляет, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.
«С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом владимир путин вторгся в Украину», — пишет она в twitter.
По материалам: Економічна Правда
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