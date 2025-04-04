Канада вводит зеркальные пошлины на авто из США — Finance.ua

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Канада вводит зеркальные пошлины на авто из США

Мир
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Канада вводит зеркальные пошлины на авто из США
Канада вводит зеркальные пошлины на авто из США
В ответ на неоправданные импортные пошлины США Канада будет взимать 25% пошлину со всех ввезенных из Штатов автомобилей.
Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Канада ответит, используя подход США: мы вводим 25% пошлину на все ввезенные из США автомобили, не отвечающие условиям североамериканского соглашения о свободной торговле, а также на неканадские компоненты импортируемых из США автомобилей, даже если они отвечают условиям свободной торговли», — сказал Карни.
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Он подчеркнул, что зеркальные канадские пошлины, в отличие от американских, не будут распространяться на автомобильные детали, «поскольку мы осознаем преимущества нашей интегрированной системы производства». «Пошлины также не будут действовать против автомобильных составляющих из Мексики, которая соблюдает условия соглашения о свободной торговле», — отметил премьер.
Карни добавил, что Канада ожидает взыскать этими пошлинами в госбюджет дополнительно около 8 миллиардов долларов и направить все эти средства «непосредственно пострадавшим от пошлин работникам и компаниям».
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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров Соединенных Штатов. Хотя на Канаду эти новые пошлины не будут распространяться, ранее Трамп ввел 25% пошлину на импортируемые из Канады автомобили и детали к ним.
По материалам:
Укрінформ
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