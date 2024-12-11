Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн ​​долларов — Finance.ua

Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн ​​долларов Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн ​​долларов

Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн. канадских долларов (около 587 млн. долларов США) на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону.

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По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на «боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы»

В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн ​​долларов США. — Ред.) на финансовую помощь Украине, выделяемую со специального счета МВФ.

Кроме этого, парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США. — Ред.) на «гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине».

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Заметим, что оппозиционная Консервативная партия, пытающаяся вынудить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. Увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день. Чтобы это решение вступило в силу, за него еще должен проголосовать ожидаемый в ближайшее время Сенат Канады.

Добавим, что с февраля 2022 года Канада уже предоставила Украине 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.

Укрінформ По материалам:

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