Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн ​​долларов — Finance.ua

Канада предоставит Украине военную помощь на 587 млн долларов
Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн. канадских долларов (около 587 млн. долларов США) на военную помощь Украине.
Об этом сообщает Укринформ.
Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону.
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По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на «боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы»
В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США. — Ред.) на финансовую помощь Украине, выделяемую со специального счета МВФ.
Кроме этого, парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США. — Ред.) на «гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине».
Заметим, что оппозиционная Консервативная партия, пытающаяся вынудить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. Увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день. Чтобы это решение вступило в силу, за него еще должен проголосовать ожидаемый в ближайшее время Сенат Канады.
Добавим, что с февраля 2022 года Канада уже предоставила Украине 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.
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