Европа и Канада должны объединиться и обеспечить безопасность Украины — обращение 79 политиков и интеллектуалов — Finance.ua
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Европа и Канада должны объединиться и обеспечить безопасность Украины — обращение 79 политиков и интеллектуалов

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Европа и Канада должны объединиться и обеспечить безопасность Украины — обращение 79 политиков и интеллектуалов
Европа и Канада должны объединиться и обеспечить безопасность Украины — обращение 79 политиков и интеллектуалов
Страны Европы и Канада не могут ждать плана новоизбранного президента США Трампа и должны объединиться в коалицию желающих, чтобы обеспечить безопасность Украины, говорится в открытом обращении от 19 ноября, которое подписали 79 действующих и бывших политиков, военных, журналистов, политологов и интеллектуалов.
«В то время как многие с тревогой ждут, что сделает Трамп, премьер-министр Польши прислушался к совету экспертов и призвал к созданию коалиции государств, готовых обеспечить безопасность Украины и сдержать дальнейшую российскую агрессию… К Польше могли бы присоединиться страны Балтии, северные страны, Великобритания, Франция, Канада и Нидерланды… Изменив политику и факты на местах, коалиция подтолкнет других присоединиться к ней, и европейцы и канадцы получат возможность защищать себя и свои интересы независимо от действий США», — отмечается в обращении.
Его авторы предлагают пять пунктов, которые должна и может сделать европейско-канадская коалиция желающих. Среди них: вооружить Украину для победы; конфисковать все замороженные российские активы для финансирования победы Украины; расширить противовоздушную оборону над западной частью Украины и использовать ее для прикрытия коалиционных войск на земле.
Также предлагается предоставить реальные гарантии безопасности, включая взаимную оборону, для вступления Украины в НАТО, а на себя Коалиция может взять обязательство ежегодно тратить на оборону не менее 3% ВВП, совместно закупать критически важные средства, недостающие Европе и Канаде, в том числе и за счет общих заимствований.
«Сделав описанные здесь шаги, европейцы и канадцы покажут, как мы можем поддерживать свой вес в НАТО, одновременно страхуя себя от любого снижения обязательств США по обеспечению потенциала в Европе. Мы можем показать, как быть хорошими союзниками, пока США разворачиваются, чтобы сдерживать Китай, и продемонстрировать, что сдерживание Китая на Тайване начинается со сдерживания россии по всей Европе и препятствования ее победе в Украине. Время не терпит, поэтому мы, подписавшие это письмо, призываем европейские государства и Канаду использовать свои силы, быстро сформировать коалицию желающих и вместе принять эти шаги — ради безопасности Украины и нашей собственной», — отмечено в документе.
Среди подписавших обращение — экс-посол Канады в Украине и Сербии Роман Ващук, экс-президенты Эстонии и Латвии Тоомас Хендрик Ильвес и Эгилс Левитс, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, бывший британский министр обороны Бен Уоллес, основатель американской Renew Democracy Гарри Каспаров, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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