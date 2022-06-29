Канада предоставит Украине кредит на $150 млн — Finance.ua
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Канада предоставит Украине кредит на $150 млн

Казна и Политика
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Канада предоставит Украине кредит на $150 млн
Канада предоставит Украине кредит на $150 млн
Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов для поддержки срочных потребностей государственных расходов. Это эквивалентно $150 млн.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Канада предоставит украинскому правительству 200 млн канадских долларов, чтобы поддержать его срочную потребность в ликвидности», — сказал Трюдо.
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По его словам, Канада также инвестирует более 150 млн канадских долларов (около $115 млн) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине.
«Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна», — отметил премьер.
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Он добавил, что Канада поддерживает решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором рф и беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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