Какую помощь оказывают Нидерланды беженцам из Украины — Finance.ua
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Какую помощь оказывают Нидерланды беженцам из Украины

Сегодня 15:30Личные финансы
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Информацию для беженцев из Украины, которые планируют выехать в Нидерланды, предоставил портал tripmydream.com.
Добраться до Нидерландов можно, воспользовавшись услугами европейских ж/д перевозчиков — большинство из них гарантируют украинцам бесплатный проезд. Либо долететь из страны, в которой вы оказались. К примеру, у Wizz Air до 10 апреля действует предложение с бесплатными билетами для украинцев.
Венгерский лоукостер выполняет рейсы в нидерландский Эйндховен из многих европейских городов, в том числе практически из всех обслуживаемых им городов Польши, а также Кишенева, Бухареста, Будапешта и других городов.
Если вы путешествуете с домашними животными, важно, чтобы по прибытии вы отвезли свое животное в ветеринарную клинику. Этот визит бесплатный и включает в себя общий осмотр животного и необходимые прививки.

Условия пребывания в Нидерландах.

Статус беженца в Нидерландах запрашивать не нужно, да это и невозможно. Власти объявили мораторий на 6 месяцев на запрос статуса беженца и любые действия по нему.
Вместо него, как и в других странах ЕС, для украинцев сейчас действует статус временной защиты (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).
Находясь в этом статусе, украинским беженцам можно будет работать, учиться, получать социальную и медицинскую защиту. А детям — ходить в детский сад и в школу.

Жилье

Если вы поселились у частного лица, по приезде вам нужно зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) для получения BSN номера, дающего доступ к госуслугам. Подробнее о регистрации читайте здесь.
Если вам негде остановиться, обратитесь в один из центров приема беженцев:

Транспорт

Проезд на общественном транспорте для украинцев в Нидерландах бесплатный. Проезд на поездах NS также бесплатный. Найти попутчика или перевозчика, чтобы добраться из-за границы, можно здесь.
Как пользоваться общественным транспортом в Нидерландах

Работа

Подробно обо всем, что нужно знать соискателям — читайте здесь.

Медицина

Ответы на вопросы по медицинской помощи в Нидерландах

Чаты помощи

Также на сайте help-ukraine.nl/refugee есть ответы буквально на все вопросы, которые могут возникнуть у оказавшшихся в Нидерландах украинцев.
Что ещё нужно знать беженцам в Нидерландах

Официальные службы

Консульство Украины в Нидерландах
+31703607218
Посольство Украины в Нидерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.
+31 70 362 60 95, emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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