Какую помощь оказывают Нидерланды беженцам из Украины — Finance.ua

Информацию для беженцев из Украины, которые планируют выехать в Нидерланды, предоставил портал tripmydream.com.
Добраться до Нидерландов можно, воспользовавшись услугами европейских ж/д перевозчиков — большинство из них гарантируют украинцам бесплатный проезд. Либо долететь из страны, в которой вы оказались. К примеру, у Wizz Air до 10 апреля действует предложение с бесплатными билетами для украинцев.
Венгерский лоукостер выполняет рейсы в нидерландский Эйндховен из многих европейских городов, в том числе практически из всех обслуживаемых им городов Польши, а также Кишенева, Бухареста, Будапешта и других городов.
Если вы путешествуете с домашними животными, важно, чтобы по прибытии вы отвезли свое животное в ветеринарную клинику. Этот визит бесплатный и включает в себя общий осмотр животного и необходимые прививки.
Условия пребывания в Нидерландах.
Статус беженца в Нидерландах запрашивать не нужно, да это и невозможно. Власти объявили мораторий на 6 месяцев на запрос статуса беженца и любые действия по нему.
Вместо него, как и в других странах ЕС, для украинцев сейчас действует статус временной защиты (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).
Находясь в этом статусе, украинским беженцам можно будет работать, учиться, получать социальную и медицинскую защиту. А детям — ходить в детский сад и в школу.