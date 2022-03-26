Какую помощь оказывают Нидерланды беженцам из Украины — Finance.ua

Какую помощь оказывают Нидерланды беженцам из Украины

Сегодня 15:30 — Личные финансы

Информацию для беженцев из Украины, которые планируют выехать в Нидерланды, предоставил портал tripmydream.com

Добраться до Нидерландов можно, воспользовавшись услугами европейских ж/д перевозчиков — большинство из них гарантируют украинцам бесплатный проезд. Либо долететь из страны, в которой вы оказались. К примеру, у Wizz Air до 10 апреля действует предложение с бесплатными билетами для украинцев.

Венгерский лоукостер выполняет рейсы в нидерландский Эйндховен из многих европейских городов, в том числе практически из всех обслуживаемых им городов Польши, а также Кишенева, Бухареста, Будапешта и других городов.

Если вы путешествуете с домашними животными, важно, чтобы по прибытии вы отвезли свое животное в ветеринарную клинику. Этот визит бесплатный и включает в себя общий осмотр животного и необходимые прививки.

Условия пребывания в Нидерландах.

Статус беженца в Нидерландах запрашивать не нужно, да это и невозможно. Власти объявили мораторий на 6 месяцев на запрос статуса беженца и любые действия по нему.

Вместо него, как и в других странах ЕС, для украинцев сейчас действует статус временной защиты (Tijdelijke beschermingsrichtlijn).

Находясь в этом статусе, украинским беженцам можно будет работать, учиться, получать социальную и медицинскую защиту. А детям — ходить в детский сад и в школу.

Жилье

Если вы поселились у частного лица, по приезде вам нужно зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) для получения BSN номера, дающего доступ к госуслугам. Подробнее о регистрации читайте здесь

Если вам негде остановиться, обратитесь в один из центров приема беженцев:

Транспорт

Проезд на общественном транспорте для украинцев в Нидерландах бесплатный. Проезд на поездах NS также бесплатный. Найти попутчика или перевозчика, чтобы добраться из-за границы, можно здесь

Работа

Подробно обо всем, что нужно знать соискателям — читайте здесь

Медицина

Чаты помощи

Также на сайте help-ukraine.nl/refugee есть ответы буквально на все вопросы, которые могут возникнуть у оказавшшихся в Нидерландах украинцев.

Официальные службы

+31703607218

Посольство Украины в Нидерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.

+31 70 362 60 95, emb_nl@mfa.gov.ua, embukr@wxs.nl

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