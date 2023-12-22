Каков уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку — Finance.ua

Каков уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку Сегодня 14:02 — Фондовый рынок

Каков уровень стресса в финансовой системе Украины: НБУ обновил оценку

Индекс финансового стресса (ИФС), измеряющий уровень текущих угроз в секторе, находится на высоком, но стабильном уровне.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию «Отчета о финансовой стабильности» НБУ.

Как отметила Дадашова, на высокий уровень влияет уровень доходности по государственным ценным бумагам.

Вместе с тем, «субиндекс банковского сектора находится на низких уровнях и в последнее время даже несколько снизился», сказала она.

Как отмечается в отчете, полномасштабная война и связанные с ней угрозы безопасности остаются ключевым системным риском для финансового сектора.

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Из-за значительных военных расходов экономика остается зависимой от международной финансовой помощи, риски неритмичности которой усилились. Впрочем, шансы успешного согласования пакетов финансовой помощи партнерами высоки, поэтому НБУ прогнозирует сохранение макроэкономических предпосылок для стабильной работы финсектора.

Напомним, Индекс финансового стресса в Украине резко возрос после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014−2015 годов. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.

Справка Finance.ua:

в ноябре Национальный банк Украины завершил первый этап оценки устойчивости банков и банковской системы, начатой ​​в мае для определения реального состояния кредитного портфеля банков во время войны. Результаты первого этапа подтвердили ожидания НБУ о должной оценке банками качества кредитов. В результате оценки качества активов совокупная корректировка кредитного риска составила около 1% от его объема по данным банков;

122,7 млрд грн заработали украинские банки за 10 месяцев 2023 года. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн.



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