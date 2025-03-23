Какое место заняла Украина в рейтинге самых счастливых стран — Finance.ua

Какое место заняла Украина в рейтинге самых счастливых стран
Украина опустилась на шесть позиций во Всемирном отчете о счастье 2025 (World Happiness Report 2025) по сравнению с 2024 годом.
Об этом идет речь в ежегодном исследовании.
В этом году в рейтинге Украина заняла 111-е место и оказалась после Палестины, Пакистана и Нигерии, но впереди Марокко.
До начала полномасштабного вторжения Украина занимала 98-е место, а в 2023 году заняла 92-е место.
Лидеры рейтинга
Финляндия восьмой год возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. Далее следуют Дания, Исландия и Швеция.
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В ТОП-10 впервые попали Коста-Рика (6-е место) и Мексика (10-е место). Также в десятке оказались Нидерланды (5-е место), Норвегия (7-е место), Израиль (8-е место) и Люксембург (9-е место).
В то же время США опустились на 24 место, это их худший результат за все время существования отчета.
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Молодежь в США отмечает снижение уровня поддержки со стороны семьи и друзей, а также уменьшение оптимизма по отношению к будущему. Великобритания и Канада также опустились в рейтинге: 23 и 18 место соответственно.
Наименее счастливой страной снова оказался Афганистан. Он занимает последнее, 147-е место рейтинга.
Также в пятерку самых несчастливых стран попали Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве.
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