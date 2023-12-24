Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена — Finance.ua
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Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена

Личные финансы
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Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена
Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена
Ребенок, родившийся за рубежом, автоматически получает украинское гражданство, если хотя бы один из его родителей украинец.
Это разъяснили в пресс-службе Офиса омбудсмена.
«Если родители или родитель на момент рождения ребенка являются гражданами Украины, то ребенок автоматически получает гражданство Украины, независимо от места его рождения», — отмечается в сообщении.
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В пресс-службе проинформировали, что госрегистрацию актов гражданского состояния украинцев за рубежом проводят диппредставительства и консульские учреждения Украины.
На их официальных сайтах размещен список необходимых документов для получения свидетельства о рождении.
В стандартный пакет документов входят:
  • документ из больницы о рождении ребенка, или справка врача, принимавшего роды вне роддома;
  • паспорта обоих или одного родителя (если документы у одного родителя отсутствуют, сведения о нем будут определяться на основании свидетельства о браке);
  • свидетельство о браке или заявлении матери/отца об установлении отцовства или совместное заявление родителей, не являющихся супругами.
«Если есть другие документы (свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о признании отца пропавшим без вести и т. п.), их также необходимо добавить в пакет документов», — отмечается в сообщении.
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В Офисе омбудсмена также акцентировали внимание на том, что зарегистрировать новорожденного украинского ребенка за рубежом в ГП «Документ» невозможно, поскольку у этих филиалов нет таких полномочий.
«Однако оформить загранпаспорт для новорожденного можно как в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, так и в ГП «Документ», — отмечается в сообщении.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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