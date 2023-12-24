Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена Сегодня 19:33 — Личные финансы

Какое гражданство получает ребенок, рожденный за рубежом — разъяснение Офиса омбудсмена

Ребенок, родившийся за рубежом, автоматически получает украинское гражданство, если хотя бы один из его родителей украинец.

Это разъяснили в пресс-службе Офиса омбудсмена

«Если родители или родитель на момент рождения ребенка являются гражданами Украины, то ребенок автоматически получает гражданство Украины, независимо от места его рождения», — отмечается в сообщении.

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В пресс-службе проинформировали, что госрегистрацию актов гражданского состояния украинцев за рубежом проводят диппредставительства и консульские учреждения Украины.

На их официальных сайтах размещен список необходимых документов для получения свидетельства о рождении.

В стандартный пакет документов входят:

документ из больницы о рождении ребенка, или справка врача, принимавшего роды вне роддома;

паспорта обоих или одного родителя (если документы у одного родителя отсутствуют, сведения о нем будут определяться на основании свидетельства о браке);

свидетельство о браке или заявлении матери/отца об установлении отцовства или совместное заявление родителей, не являющихся супругами.

«Если есть другие документы (свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о признании отца пропавшим без вести и т. п. ), их также необходимо добавить в пакет документов», — отмечается в сообщении.

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В Офисе омбудсмена также акцентировали внимание на том, что зарегистрировать новорожденного украинского ребенка за рубежом в ГП «Документ» невозможно, поскольку у этих филиалов нет таких полномочий.

«Однако оформить загранпаспорт для новорожденного можно как в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, так и в ГП «Документ», — отмечается в сообщении.

Укрінформ По материалам:

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