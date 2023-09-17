Как оформить пособие при рождении ребенка (инфографика) — Finance.ua

Как оформить пособие при рождении ребенка (инфографика) Сегодня 13:47 — Личные финансы

Как оформить пособие при рождении ребенка (инфографика)

При рождении ребенка родители могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены несмотря на военное время, а также о «пакете малыша». Об этом напомнило Минсоцполитики.

Как получить пособие при рождении ребенка

Пособие оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш. Обратите внимание, что оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Для оформления пособия онлайн нужно:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат пособие (в случае правильно заполненной формы).

Или воспользуйтесь комплексной услугой «єМалятко» на портале Дія.

Для оформления пособия оффлайн требуется:

Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно пособие выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Как получить «пакет малыша»

При рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единовременной помощи «пакет малыша» в натуральной или денежной форме.

Получение «пакета малыша» в натуральной форме

Единовременное натуральное пособие «пакет малыша» выдается учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия «пакета малыша» в заведении здравоохранения, или рождения ребенка за пределами Украины или на временно оккупированной территории Украины, или рождения ребенка за пределами заведения здравоохранения выдается соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / нахождение получателя.

В случае неполучения «пакета малыша» в учреждении здравоохранения, заявление на его получение подается получателем не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка за пределами учреждения здравоохранения — в течение года со дня рождения ребенка.

К заявлению прилагаются копии (фотокопии) следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за рубежом и отсутствия свидетельства о рождении ребенка, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины — копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

документа, подтверждающего факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения, выданного учреждением здравоохранения, которое проводило осмотр матери и ребенка, или медицинская консультативная комиссия, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка согласно законодательству.

Получение денежной компенсации стоимости «пакета малыша»

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;

при предоставлении ему комплексной услуги «єМалятко».

К заявлению, в частности, прилагается копия свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за рубежом и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины — копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, вместе с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

Для назначения денежной компенсации во время предоставления услуги «єМалятко» получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери / отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей ребенка от получения единовременного натурального пособия «пакет малыша» и указывает специальный счет.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.