Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев — Finance.ua
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Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев

Личные финансы
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Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев
Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев
У родителей новорожденных малышей есть возможность бесплатно получить набор для младенцев и рожениц. Благотворительная организация BGV Charity Fund запускает четвертую волну соответствующего проекта.
О какой помощи идет речь?
Фонд подготовил 10 тысяч наборов на общую сумму более 1 млн евро. В каждом наборе есть боди, человечки, свитера, платья, носки, подгузники, детское питание, пеленки, слюнявчики, средства по уходу за кожей, гигиенические товары, игрушки для ванны, бытовая химия и т.д.
Кто может получить помощь?
Родители новорожденного из любой области и населенного пункта в Украине (кроме временно оккупированных). Возраст ребенка на момент подачи заявки не должен быть старше трех месяцев.
Как получить помощь?
Для получения помощи нужно заполнить онлайн-заявку. К заявке необходимо приложить фото или сканы следующих документов:
  • свидетельства о рождении ребенка;
  • паспорта или ID-карты одного из родителей;
  • индивидуального налогового номера.
Когда и как поступит помощь?
Заявку обработают в течение нескольких недель. В случае необходимости дополнений с заявителем свяжутся представители фонда. В противном случае она будет обработана автоматически. Набор отправят на указанное заявителем отделение «Новой почты».
По материалам:
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