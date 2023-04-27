Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев — Finance.ua

Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев Сегодня 16:45 — Личные финансы

Родители новорожденных могут бесплатно получить наборы для младенцев

У родителей новорожденных малышей есть возможность бесплатно получить набор для младенцев и рожениц. Благотворительная организация BGV Charity Fund запускает четвертую волну соответствующего проекта.

О какой помощи идет речь?

Фонд подготовил 10 тысяч наборов на общую сумму более 1 млн евро. В каждом наборе есть боди, человечки, свитера, платья, носки, подгузники, детское питание, пеленки, слюнявчики, средства по уходу за кожей, гигиенические товары, игрушки для ванны, бытовая химия и т.д.

Кто может получить помощь?

Родители новорожденного из любой области и населенного пункта в Украине (кроме временно оккупированных). Возраст ребенка на момент подачи заявки не должен быть старше трех месяцев.

Как получить помощь?

Для получения помощи нужно заполнить онлайн-заявку . К заявке необходимо приложить фото или сканы следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка;

паспорта или ID-карты одного из родителей;

индивидуального налогового номера.

Когда и как поступит помощь?

Заявку обработают в течение нескольких недель. В случае необходимости дополнений с заявителем свяжутся представители фонда. В противном случае она будет обработана автоматически. Набор отправят на указанное заявителем отделение «Новой почты».

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