Каким будет тариф на электроэнергию в случае повышения в 2024 году: прогноз главы регулятора — Finance.ua

Каким будет тариф на электроэнергию в случае повышения в 2024 году: прогноз главы регулятора Сегодня 13:02 — Личные финансы

Каким будет тариф на электроэнергию в случае повышения в 2024 году: прогноз главы регулятора

Тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может возрасти на 15% до 3 гривен за киловатт-час в случае принятия решения. До окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.

Об этом сообщил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в интервью изданию « Экономическая правда ».

По его словам, регулятор в следующем году предложит повысить тариф. Решения будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где будут выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения.

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«Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то к 3 гривнам за киловатт-час», — сказал он.

В то же время Ущаповский отметил, что повышение стоимости электроэнергии для населения может произойти не ранее весны. «Мое личное мнение, что до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов», — добавил он.

Мораторий на коммуналку, не касающийся электроэнергии

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

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Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. В то же время, это будет сопровождаться мерами поддержки населения.

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