НКРЭКУ планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2024 года — Finance.ua
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НКРЭКУ планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2024 года

Энергетика
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НКРЭКУ планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2024 года
НКРЭКУ планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2024 года
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует повысить тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче с 1 января 2024 года на 22,2% - до 592,89 грн/МВт-час.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 16 ноября.
По расчетам Укрэнерго, тариф на услуги по передаче электрической энергии в 2024 году должен составить 785,44 грн/МВт-час. По альтернативному расчету, учитывающему предположение о динамике изменений ценообразования на рынке, тариф должен составлять 709,84 грн/МВт-час или 619,84 грн/МВт-час.
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Расходы на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2024 году предусмотрены на уровне 17,8 млн грн.
Кроме того, НКРЭКУ планирует увеличить тариф на диспетчерское управление с 1 января 2024 года на 5% - до 100,37 грн/МВт-час.
Как сообщалось, в 2023 году НКРЭКУ предусмотрела повышение тарифов на передачу и диспетчерское управление в три этапа. С 1 июля тариф на передачу составляет 485,10 грн/МВт-час, тариф на диспетчеризацию — 95,54 грн/МВт-час.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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