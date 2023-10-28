У Кличко киевлянам дали советы на случай отключений электроэнергии (инфографика) — Finance.ua

У Кличко киевлянам дали советы на случай отключений электроэнергии (инфографика) Сегодня 07:37 — Личные финансы

У Кличко киевлянам дали советы на случай отключений электроэнергии (инфографика)

Киевские власти обнародовали перечень рекомендаций, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Соответствующая информация размещена на сайте КГГА.

«Городские власти собрали для жителей столицы перечень рекомендаций, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. Эти советы помогут киевлянам и гостям столицы справиться в случае чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии:

Сделайте запас питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость) и 10−12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы необходимо сделать не менее чем на 3 дня. Карта бюветов Киева — по ссылке. Сделайте запас продуктов, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. В частности, это могут быть: мясные, рыбные и овощные консервы; сушеное и вяленое мясо; сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры); хлебцы, печенье, сухари; сухофрукты, орешки; шоколад, конфеты; энергетические батончики. Подготовьте и зарядите павербанки и портативные зарядные станции. Сделайте необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т. д. Позаботьтесь о наполненности домашней аптечки всеми необходимыми для вас лекарствами. Приобретите FM-радио на батарейках. Подготовьте горелку с газовым баллоном или на сухом спирте. Правила хранения и пользования туристическими газовыми баллонами и горелками по ссылке. Позаботьтесь о пожарной безопасности — целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой. В помещениях замените обычные лампочки на LED-лампы. Это поможет снизить потребление электроэнергии. Сохраните тепло в доме. Утеплите свое помещение — заклейте стыки окон и проверьте наружную изоляцию окон, поместите алюфом между стеной и батареей. Подготовьте теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних питомцев. Позаботьтесь о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевайте светорефлекторную одежду или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке. В случае блэкаутов в городе будут работать пункты обогрева. Карта этих пунктов будет опубликована на Официальном портале Киева, в Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой. Загрузите эту карту, чтобы получить доступ к ней в автономном режиме, или записать адреса нескольких ближайших пунктов. Следите за официальной информацией от городских властей.

Инфографика: КГГА

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