Каким будет курс доллара в октябре: эксперт сделал прогноз — Finance.ua

Каким будет курс доллара в октябре: эксперт сделал прогноз Сегодня 08:00 — Валюта

Курс доллара в Украине не будет расти, пока есть поддержка Запада.

«Пока у нас есть поддержка наших партнеров, никаких больших колебаний не должно быть. Наши резервы под контролем, валюта поступает все время. Нацбанк держит курс таким, который на сегодняшний день будет комфортным для экономики. Не допускает больших колебаний», — прогнозирует экономист Владимир Дубровский, передает Gazeta.ua

По его словам, постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

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Как отметил эксперт, курс доллара в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания.

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«Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний быть не должно. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривна входит в нормальные пределы. Причин для ускорения или резкого замедления нет».

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины с 16 сентября 2023 года смягчил ряд валютных ограничений. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк последовательно предпринимает шаги по увеличению нормативных возможностей финансовых учреждений по продаже наличной иностранной валюты с целью нивелирования разницы между наличным и безналичным курсом. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и стабилизации курсовых ожиданий.

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УНІАН По материалам:

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