Какие товары и откуда сейчас завозят в Украину (инфографика) — Finance.ua

Какие товары и откуда сейчас завозят в Украину (инфографика)
На протяжении первого квартала 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $15,5 млрд, а экспортировали — на сумму $10,3 млрд.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
При этом облагаемый налогом импорт составил $12,5 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-марте 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $2,6 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего:
- в Польшу — на $1,5 млрд,
- Китай — на $1 млрд,
- Румынию — на $997 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $4,4 млрд
- при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 27,8 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические товары — $3,6 млрд
- при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 23,3 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $2,8 млрд
- при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 19,7 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
продовольственные товары — $6,7 млрд
металлы и изделия из них — $929 млн
машины, оборудование и транспорт — $812 млн.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 333,1 млн грн.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью