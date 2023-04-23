Какие товары и откуда сейчас завозят в Украину (инфографика) — Finance.ua

Какие товары и откуда сейчас завозят в Украину (инфографика) Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Какие товары и откуда сейчас завозят в Украину (инфографика)

На протяжении первого квартала 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $15,5 млрд, а экспортировали — на сумму $10,3 млрд.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

При этом облагаемый налогом импорт составил $12,5 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-марте 2023 года составила 0,45 долл./кг, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $2,6 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу — на $1,5 млрд,

Китай — на $1 млрд,

Румынию — на $997 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $4,4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 27,8 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $3,6 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 23,3 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $2,8 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 19,7 млрд грн, что составляет 19% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $6,7 млрд

металлы и изделия из них — $929 млн

машины, оборудование и транспорт — $812 млн.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 333,1 млн грн.

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