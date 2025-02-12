Какие страны приносят больше всего выручки украинскому ІТ (инфографика) — Finance.ua
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Какие страны приносят больше всего выручки украинскому ІТ (инфографика)

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Какие страны приносят больше всего выручки украинскому ІТ (инфографика)
Какие страны приносят больше всего выручки украинскому ІТ (инфографика)
Объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг.
Об этом пишет DOU.
Согласно данным Нацбанка, в 2024 году ІТ-индустрия принесла в украинскую экономику $6,45 млрд благодаря экспорту своих услуг. Это на 4,2%, или на $280 млн меньше показателя 2023 года. В то же время темпы падения замедлились, в прошлом году оно побило рекордные -8,5%.
Объем ІТ-экспорта все еще сравним с показателями 2021 года, когда он составил $6,9 млрд.
Сравнение кварталов 2010—2024 годов в млн $ (сверху в процентах указан годовой показатель роста или падения объемов ІТ-экспорта)
Сравнение кварталов 2010—2024 годов в млн $ (сверху в процентах указан годовой показатель роста или падения объемов ІТ-экспорта), Інфографіка: DOU
ІТ-сектор продолжает оставаться крупнейшим экспортером услуг в Украине и приносит валютные поступления в экономику. Компьютерные услуги составляют 37,4% от общего объема экспортируемых услуг. Однако этот показатель несколько меньше, чем в 2023 году. Тогда он составил 41%.
В общей структуре экспорта Украины ІТ-сектор занимает второе место с 11,5%, уступая только продовольственным товарам. В 2023 году доля была 13,2%.
Сравнение доли ИТ в экспорте, в млн $
Сравнение доли ИТ в экспорте, в млн $, Інфографіка: DOU
Традиционно последний квартал оказался самым успешным по объему ІТ-экспорта. Так было ежегодно, кроме 2022-го, из-за начала полномасштабного вторжения.
В прошлом году квартальные показатели держались на уровне $1,6−1,7 млрд (как и в 2023-м) и имели лишь незначительное колебание. Ни один из них не превзошел объемов 2022 года.
Сравнение кварталов в разные годы, в млн $
Сравнение кварталов в разные годы, в млн $, Інфографіка: DOU
Хуже всего себя показал третий квартал. Он принес украинской экономике $1,57 млрд. Это на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также его показатели на 2,8%, или же на $46 миллионов, меньше, чем в предыдущем квартале. Несмотря на скромную положительную динамику по отношению к августу, сентябрь 2024 года имел самые плохие показатели, если сравнивать с аналогичными месяцами на протяжении всего периода полномасштабной войны.
Лучшим в 2024 году стал последний квартал. Его совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составляет почти $1,67 миллиарда. Это на 6,2%, или же $98 миллионов больше третьего квартала. В то же время эти показатели все равно меньше, чем были в аналогичный период 2023-го — на 2,1%.
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Во время полномасштабной войны месячный объем ІТ-экспорта держится на уровне $500−600 млн с незначительными колебаниями. В прошлом году самые низкие показатели были в августе ($507 млн), а самые высокие — в декабре ($617 млн).
По-прежнему декабрь продемонстрировал стремительный рост в пределах года — на десятки миллионов больший объем, чем в октябре и ноябре 2024 года.
Показатели объема ІТ-экспорта: сравнение месяцев разных лет в млн $
Показатели объема ІТ-экспорта: сравнение месяцев разных лет в млн $, Інфографіка: DOU
Если же сравнивать полугодие, то вторая часть года была несколько лучше первой: на 1%, или $32 миллиона. В то же время во втором полугодии 2023 года показатели были больше на $110 миллионов, или на 3,3%.
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Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ІТ-отрасли в 2024 году, остаются Соединенные Штаты Америки. Они предоставили $2,397 млрд валютных поступлений Украине. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта. Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8%, или $564,98 млн.
В десятку стран, которые приносят больше всего выручки Украине, также вошли Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Объединенные Арабские Эмираты. В целом эти десять стран обеспечили $5,15 миллиарда, или же 79,9% объемов экспортной выручки за IT-услуги в 2024 году.
Страны, из которых поступает выручка от ИТ-экспорта. Динамика по годам
Страны, из которых поступает выручка от ИТ-экспорта. Динамика по годам, Інфографіка: DOU
Доля экспорта в страны ЕС последние два года остается постоянной — на уровне 35,5% в 2023-м и 35,8% в 2024-м. Доля США в экспортных поступлениях уменьшилась: 39,8% в 2023 году и 37,2% в 2024 году. За период 2023—2024 в первой семерке Великобритания и Мальта поменялись местами, а Швейцария обошла Германию.
Пять стран, в которые больше всего вырос объем экспорта ІТ-услуг в 2024 году против 2023-го:
  • Гибралтар — +155,2%;
  • Австралия — +25,3;
  • Объединенные Арабские Эмираты — +25,3%;
  • Болгария — +25,2%;
  • Испания — +22,4%.
Пять стран, в которые больше всего сократился объем экспорта ІТ-услуг в 2024 году по сравнению с 2023-м:
  • Швеция — −26,7%;
  • Венгрия — −19,4%;
  • Италия — −19,0%;
  • Литва — −18,8%;
  • Норвегия — −16,7%".
Последние 10 лет США занимали львиную долю украинского IT-экспорта. За это время она росла от 30% до 40%. Возрос и объем экспорта на 25−35% год к году. Впрочем, с начала полномасштабного вторжения эта динамика пошла на убыль. В первый год войны экспорт IT-услуг в США вырос всего на 9%, а уже в 2023 году сократился на 10%. Падение продолжилось и в 2024 — еще на 10,5%.
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По материалам:
Dou
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