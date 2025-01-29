Какие профессии будут пользоваться спросом на рынке труда в Украине в 2025 году — Finance.ua

Какие профессии будут пользоваться спросом на рынке труда в Украине в 2025 году Сегодня 13:02

Какие профессии будут пользоваться спросом на рынке труда в Украине в 2025 году

Спрос на строителей и квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электрики и т. п. ) останется высоким в 2025 году, ведь дефицит кадров в производстве будет только расти.

Об этом сообщают специалисты OLX Работа, которые подготовили прогноз относительно сфер деятельности, которые будут наиболее востребованными на рынке труда в Украине.

По оценке аналитиков, строительный сектор будет продолжать демонстрировать устойчивый спрос именно из-за необходимости восстановления инфраструктуры страны.

«Строители общего профиля уже в дефиците среди кандидатов, о чем свидетельствует имеющийся низкий уровень откликов со стороны соискателей. Чего не скажешь о вакансиях разнорабочих в строительстве, которые получили наибольшее количество откликов именно в Киевской области — более 635 000», — отмечают эксперты.

Рабочие строительных профессий были наиболее высокооплачиваемыми:

в Закарпатской области предлагали рекордные 40 000 грн в месяц

в Ивано-Франковской — 37 500 грн

на Волыни и Тернопольщине — 35 000 грн.

Как прогнозируют специалисты, в сфере агробизнеса появится потребность в разминировании десятков тысяч гектаров полей. Как следствие, увеличится спрос на узких специалистов (саперов), которые станут «штатными единицами» в агрокомпаниях. Вместе с тем необходимость в агрономах, ветеринарных специалистах и ​​экспертах по управлению аграрными хозяйствами будет только расти.

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Производственный сектор все быстрее будет переходить на новые технологии, создавая возможности для операторов оборудования и машин, контролеров качества, а также специалистов по автоматизации и роботизации.

«И отдельным направлением развития станет оборонно-промышленный комплекс, который потребует специалистов для разработки, изготовления и обслуживания военной техники. Это откроет дополнительные перспективы для инженеров-конструкторов, технологов, экспертов по кибербезопасности и IT-специалистов», — отметила руководитель направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина.

Она добавила, что при этом спрос на квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электрики и т. п. ) останется высоким в 2025 году. Ведь из-за мобилизации, миграции или получения военных травм и невозможности физически выполнять определенный объем работ дефицит кадров в производстве будет только расти.

Как подчеркивают аналитики, развитие сектора энергетики будет зависеть от уровня инвестиций и темпа развития данной отрасли в рискованных для страны условиях.

«Учитывая тенденцию прошлого года, когда „электрик“ вошел в перечень профессий, на которые больше всего выросла оплата труда (+50% за 2024 год), возможен рост количества кандидатов в этой отрасли. А благодаря внедрению у предприятия возобновляемых источников энергии ожидается повышенный спрос на инженеров электротехники, техников солнечных и ветровых станций, специалистов по энергетическому менеджменту», — прогнозируют эксперты.

Кроме того, постоянная потребность населения в медицинских услугах и реабилитации повысит спрос в сфере здравоохранения врачей общей практики, узких специалистов, медсестер, фельдшеров и отдельно реабилитологов.

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