Какие области больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году — рейтинг Минэкономики Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Какие области больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году — рейтинг Минэкономики

Местные громады в прошлом году заработали 1,6 млрд гривен, продавая и сдавая в аренду коммунальную недвижимость и земли через онлайн-аукционы.

Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на ежегодный рейтинг городов от Прозорро.Продажи.

«По итогам 2023 года ежегодный рейтинг городов Прозорро. Продажи возглавили Золотоноша Черкасской области, Балта в Одесской области и Киев. Всего в рейтинг попали 26 городов, наиболее активно реализовывавших свои активы на Прозорро. Продажи в 2023 году. Государственные онлайн-аукционы в 2023 году помогли заработать в местные бюджеты не менее 1,6 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По сравнению с первым годом полномасштабного вторжения в 2023 году, еще несколько десятков городов вернулись к реализации активов через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажи.

«В общей сложности в 2023 году с системой работали 334 территориальные громады, которые объявили более 7,3 тысячи успешных торгов по малой приватизации, аренды коммунального имущества и сдачи в аренду и продажи земель. И это возможность для громад самостоятельно генерировать поступления в свои бюджеты и привлекать бизнес, который выкупает и берет в аренду коммунальные активы», — прокомментировал Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

Какие громады больше всего заработали от продаж и аренды земли в прошлом году:

органы местного самоуправления в Золотоноше успешно провели в прошлом году 61 аукцион из 78 объявленных. Благодаря онлайн-аукционам местный бюджет получил почти 1,9 млн гривен;

168 успешных торгов принесли Балте более 23,3 млн гривен;

столичный бюджет в 2023 году пополнился более чем на 141,4 млн гривен по итогам почти полутысячи аукционов.

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В первую пятерку городов с самой высокой эффективностью управления имуществом через онлайн-аукционы попали также Луцк и Лубны. Городские бюджеты заработали более 12,5 млн и почти 4,8 млн гривен соответственно от реализации коммунальных активов.

В топ-10 городов по итогам 2023 года также вошли Черновцы, Днепр, Тернополь, Львов и Кременчуг.

Львов, занявший 9-е место, по результатам прошлого года привлек больше всего средств в системе среди всех городов. Малая приватизация, аренда и земля принесли в его бюджет почти 160,4 млн гривен.

Справка Finance.ua:

за почти семь лет работы онлайн-аукционы Прозорро. Продажи помогли привлечь в местные бюджеты более 6,3 млрд гривен;

управление имуществом громад, а именно продажа объектов малой приватизации, аренда коммунального имущества и аренда и продажа земель коммунальной собственности через государственные онлайн-аукционы Прозорро. Продажи обязательны для органов местного самоуправления в соответствии с законодательством.

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