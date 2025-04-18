Какие меры против США готовят в ЕС на случай провала торговых переговоров: данные Bloomberg — Finance.ua

Какие меры против США готовят в ЕС на случай провала торговых переговоров: данные Bloomberg Сегодня 17:40

Какие меры против США готовят в ЕС на случай провала торговых переговоров: данные Bloomberg

ЕС может ввести ограничения на некоторые виды своего экспорта в США как потенциальный ответ на тарифную войну американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Такие меры будут применены в качестве сдерживающего фактора и только в том случае, если переговоры с Вашингтоном, который ввел новые тарифы на товары из ЕС на сумму около 380 миллиардов евро ($432 миллиарда долларов), не приведут к удовлетворительному результату.

Введение ограничений на экспорт со стороны ЕС будет означать эскалацию торгового спора, поскольку такие меры могут вызвать силовой ответ со стороны США.

Ограничение экспорта — один из ряда вариантов, которые рассматривает ЕС. Другие потенциальные меры включают в себя дополнительные тарифы и ограничения государственных закупок для американских компаний.

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Собеседники Bloomberg не предоставили деталей относительно ограничений, рассматриваемых ЕС и того, какие секторы и товары они могут затронуть. Обычно такие мероприятия реализуются разными способами, начиная от квот, лицензий, и заканчивая полным запретом на экспорт определенных товаров.

Часто подобные ограничения нацелены на товары, которые считаются критически важными и трудно заменить. К примеру, Китай недавно добавил семь редкоземельных элементов, используемых, в частности, в смартфонах, в свой список экспортного контроля — у США почти нет возможностей для переработки этих металлов.

ЕС уже работает над планами дальнейших контрмер на случай, если не удастся достичь соглашения до истечения 90-дневного срока. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что одним из вариантов может стать удар по доходам от цифровой рекламы американских технологических компаний.

Любая дальнейшая эскалация торгового спора может потребовать политических решений в столицах стран ЕС до того, как будут разработаны дополнительные планы.

На прошлой неделе Союз согласился отложить на 90 дней введение контртарифов против США — после того как Трамп снизил свои так называемые зеркальные пошлины на большинство товаров из ЕС с 20% до 10% на тот же период времени, открыв возможность для переговоров о достижении соглашения. По словам Трампа, его тарифы — это попытка вернуть рабочие места в США и увеличить доходы, чтобы компенсировать снижение налогов.

На днях в Вашингтоне также состоялась встреча еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с министром торговли США Говардом Лутником. Как сообщали СМИ, Шефчович вернулся после встречи, не имея ясного представления о позиции США и пытаясь определить цели американской стороны.

Таким образом, ЕС и Штаты пока достигли значительного прогресса в переговорах, направленных на смягчение тарифного конфликта. В то же время на фоне встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони в четверг, 17 апреля, Трамп выразил «уверенность» в заключении соглашения с ЕС.

Дзеркало Тижня По материалам:

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