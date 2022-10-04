Какие льготы есть у украинцев при оформлении пенсий — на что обратить внимание Сегодня 08:36 — Личные финансы

Какие льготы есть у украинцев при оформлении пенсий — на что обратить внимание

В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают с понижением пенсионного возраста тем, кто имеет вредный стаж. И немаловажным фактором при назначении пенсии является аттестация рабочего места.

Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них — аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий — рассказываем дальше.

О требованиях к стажу в переходный период

Во многих случаях недостаточно просто отработать определенное количество лет во вредных условиях. Если рабочее место не аттестовано, то работу по Списку № 1 или № 2 в льготный стаж могут не засчитать.

Напомним, что работники, занятые полный рабочий день на подземных работах и других работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, предусмотренными Списком № 1, имеют право на пенсию по достижении 50 лет при стаже работы:

не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах;

не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работники, занятые на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда согласно Списку № 2, могут уйти на пенсию по достижении 55 лет при стаже работы:

не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

не менее 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Если у человека неполный льготный стаж, но есть не менее половины необходимого, то пенсионный возраст также немного снижается (пропорционально отработанному времени). Также важно знать, что до 2015 года общего стажа нужно меньше, и сейчас продолжает действовать переходный период. Например, тем, кто собирается выйти на пенсию по Списку № 1 до марта 2023, нужно иметь хотя бы 24 года общего стажа мужчинам и 19 лет — женщинам. В период с апреля 2023 по март 2024 года включительно будут требовать 24 года и 6 месяцев стажа у мужчин и 19 с половиной лет — у женщин. Далее уже полностью вступят в силу требования, описанные выше.

Если аттестация проводилась не вовремя

Что касается аттестации, то для назначения пенсии по Спискам № 1 и № 2 ее требуют только в том случае, если речь идет о периодах работы с 1 августа 1992 года. Льготный стаж, выработанный до этой даты, засчитывается без аттестации. В этом случае мы опираемся на Постановление Кабинета Министров № 442 от 1 августа 1992 года*.

Аттестация должна проводиться не реже раза в пять лет. Если она проведена впервые, то ее действие распространяется и на пять предыдущих лет. Например, аттестация на предприятии проведена впервые в 1997 году. Это означает, что конкретная профессия будет считаться аттестованной на этом предприятии и за период с 1992 по 1997 год и последующие пять лет.

Читайте также Почему не приходит пенсия на карту, и что с этим делать

Если же, например, первая аттестация была проведена условно 1 января 1993 года, а следующая с опозданием — 1 января 1999 года, один год (1998-й) выпадает и остается неаттестованным. Такой год в льготный стаж не зачтут. Зачислят пять лет с 1993 по 1997 год включительно, а дальше с 1999 по 2003 год.

Были случаи, когда человек твердо уверен в своем праве на льготную пенсию, добросовестно отработав во вредных условиях. А потом выясняется, что права на пенсию нет, потому что аттестация рабочих мест на предприятии не проводилась или не аттестована специальная профессия.

Кому аттестация не нужна

Контроль качества проведения аттестации рабочих мест возлагается на Государственную службу Украины по вопросам труда. Это особенно важно в условиях военного положения. Сейчас многие предприятия простаивают, и далеко не все работодатели платят страховые взносы за своих работников. Поэтому у людей теряется стаж как таковой. Конечно, есть предприятия, которые остаются на плаву и продолжают работать. Однако в таких условиях, возможно, не все вспоминают о своевременном проведении аттестации. Тогда обычный стаж будет продолжаться, а несколько месяцев льготного могут выпасть.

Читайте также Может ли низкая зарплата во время военного положения не влиять на размер пенсии: ответ ПФУ

Мы рассказали о пенсиях по возрасту на льготных условиях за работу по Спискам № 1 и № 2. Этот вид пенсии предусмотрен статьей 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Но есть еще такой вид пенсии, как пенсия независимо от возраста, прописанного в статье 14 указанного Закона. Она назначается шахтерам и металлургам, занятым на самых опасных участках работы при наличии от 20 до 25 лет вредного стажа. Есть отдельный список этих профессий, и для назначения такого вида пенсии данные об аттестации рабочих мест не нужны.

Сказанное касается и части второй статьи 14, где речь идет исключительно о работающих под землей: при наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин пенсионный возраст снижается на 1 год за каждый полный год такой работы. Это правило несколько отличается от того, что прописано в статье 13 (где речь идет о работе по Списку № 1), и в этом случае аттестация также не требуется. То есть шахтер, который отработал менее 10 лет под землей, но ему отказывают в назначении пенсии по статье 13 из-за отсутствия аттестации, может потребовать назначения досрочной пенсии по статье 14.

Как проверить свой стаж

Проверить страховой стаж можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ): portal.pfu.gov.ua. Только сначала нужно зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами.

Первый — с помощью регистрационного кода, который можно получить в территориальных управлениях ПФУ, написав соответствующее заявление.

Второй — с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ее можно получить в налоговой службе или банковском учреждении.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

На пенсии По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.