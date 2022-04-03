Какие компании в Украине работают на оккупантов (перечень) — Finance.ua

Какие компании в Украине работают на оккупантов (перечень)

Вчера 17:15 — Фондовый рынок

В Украине действует 17 тысяч компаний, связанных с российскими и белорусскими владельцами.

Как подсчитали в Youcontrol, речь идет о 17 тысячах компаний, часть из которых не подпадают под закон о национализации.

Больше всего контактов прослеживается именно с рф — 13 800 компаний имеют хотя бы одного основателя или бенефициара из соседней страны.

Украинцы пользуются автомобилями, полуфабрикатами («Сибирские», «Домашние», «Богатырские» пельмени) ,

матрацами и напитками («Принцесса Гита», «Жокей», TESS), деньги за которые частично идут в карман оккупантам.

Речь идет о миллиардах или десятках миллиардов гривен, по итогам 2020 года.

«БНК-Украина». Компания, подконтрольная «Белорусской нефтяной компании», выручила 31,29 миллиарда гривен. Основная сеть сбыта — это разнообразные АЗС и нефтебазы.

«Вента. ЛТД». Российская компания «Катрен» владеет этим дистрибьютором лекарств и медицинских товаров. Компания входит в тройку лидеров по специализации в Украине и выручила 13,19 миллиарда гривен.

«Белферт Украина». Компания подчиняется «Гомельскому нефтехимическому заводу» и сбывает бензин, битум, дизель из Мозырского НПЗ, а также воск, парафин и минеральные удобрения. В 2020 году их выручка составила 4,95 млрд гривен.

«БЗТ-Украина». 4,64 миллиарда гривен заработала компания, принадлежащая «Белзарубторгу». Она специализируется на развитии торговых и экономических отношений между странами, занимается импортом и экспортом.

«Брокард-Украина». В крупных городах Украины можно найти магазины одной из самых больших сетей сбыта парфюмерии. А принадлежит «Брокард» жительнице Москвы Татьяне Володиной через оффшоры. Выручка компании составила 3,38 млрд гривен.

Крюковский вагоностроительный завод. Модернизацию поездов осуществляют в Полтавской области, в одном из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий. Ежегодно здесь осуществляют проекты на 3,33 миллиарда гривен, однако компания на четверть принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову.

«ТТВК» Еще одному жителю Москвы Евгению Морозову принадлежит компания «ТТВК» с выручкой более 3 миллиардов гривен. Она специализируется на туризме и более известна как туроператор TUI UKRAINE.

В перечне компаний с российскими или белорусскими «корнями» можно найти и следующие:

«Агрорасцвет» — 3 млрд грн;

«Кривой Рог Цемент» — 2,5 млрд грн;

«Фри-Систем» — 2,29 млрд грн;

«Ниссан Мотор Украина» — 2,26 млрд грн;

«Ермак Голд» — 2 млрд грн;

«Юпитер 9 Агросервис» — 1,65 млрд грн;

«МАЗ-Украина» — 1,6 млрд грн;

«Орими Украина» — 1,54 млрд грн;

Житомирский мясокомбинат — 1,42 млрд грн;

«Татнефть-АЗС-Украина» — 1 млрд грн;

«Эгзагон» — 1 млрд грн;

«Алютех-К» — 1 млрд грн;

Андрушевский маслосырзавод — 1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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