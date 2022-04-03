Какие компании в Украине работают на оккупантов (перечень) — Finance.ua

«Белферт Украина». Компания подчиняется «Гомельскому нефтехимическому заводу» и сбывает бензин, битум, дизель из Мозырского НПЗ, а также воск, парафин и минеральные удобрения. В 2020 году их выручка составила 4,95 млрд гривен.
«БЗТ-Украина». 4,64 миллиарда гривен заработала компания, принадлежащая «Белзарубторгу». Она специализируется на развитии торговых и экономических отношений между странами, занимается импортом и экспортом.
«Брокард-Украина». В крупных городах Украины можно найти магазины одной из самых больших сетей сбыта парфюмерии. А принадлежит «Брокард» жительнице Москвы Татьяне Володиной через оффшоры. Выручка компании составила 3,38 млрд гривен.
Крюковский вагоностроительный завод. Модернизацию поездов осуществляют в Полтавской области, в одном из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий. Ежегодно здесь осуществляют проекты на 3,33 миллиарда гривен, однако компания на четверть принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову.
«ТТВК» Еще одному жителю Москвы Евгению Морозову принадлежит компания «ТТВК» с выручкой более 3 миллиардов гривен. Она специализируется на туризме и более известна как туроператор TUI UKRAINE.
В перечне компаний с российскими или белорусскими «корнями» можно найти и следующие: