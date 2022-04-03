Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны — Finance.ua

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, санкционный каток продолжит вкатывать российскую экономику в асфальт.
Скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки для обхода санкций. В сущности, по экономике рф нанесли четыре мощных удара, которые заставили москву срочно искать пути ухода.
По его словам, международные санкции уже подорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса рф. Без импортных комплектующих и технологий у россиян уже возникли проблемы с электроникой, чипами, снайперскими винтовками, некоторыми средствами управления ракетно-артиллерийскими и минометными комплексами.
Санкционная троица, которая окончательно остановит военную машину россии, это:
отказ от российской нефти, газа и угля;
закрытие мировых портов для российских кораблей и продуктов;
отключение всех росстйских банков от SWIFT.
«Параллельно международный бизнес сворачивает взаимодействие с россией или выходит из россии. А кто не выходит — тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатична. Главное — результат», — отметил он.