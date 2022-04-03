Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны — Finance.ua

Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны

Сегодня 11:02 — Фондовый рынок

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, санкционный каток продолжит вкатывать российскую экономику в асфальт.

Скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки для обхода санкций. В сущности, по экономике рф нанесли четыре мощных удара, которые заставили москву срочно искать пути ухода.

По его словам, международные санкции уже подорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса рф. Без импортных комплектующих и технологий у россиян уже возникли проблемы с электроникой, чипами, снайперскими винтовками, некоторыми средствами управления ракетно-артиллерийскими и минометными комплексами.

Санкционная троица, которая окончательно остановит военную машину россии, это:

отказ от российской нефти, газа и угля;

закрытие мировых портов для российских кораблей и продуктов;

отключение всех росстйских банков от SWIFT.

«Параллельно международный бизнес сворачивает взаимодействие с россией или выходит из россии. А кто не выходит — тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатична. Главное — результат», — отметил он.

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За предыдущие сутки вышли:

Wizz Air отменяет все рейсы в рф и из нее минимум до 30 октября;

Финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из россии и беларуси;

Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе;

Американская Amsted Rail Company закрывает офис в москве и сворачивает производство подшипников в Саратове;

Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах;

Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel, остановят из-за нехватки комплектующих;

Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на $3,5 млрд за более чем 100 оставшихся в рф своих самолетов. И непременно выигрывает это дело;

Аукцион Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из россии и беларуси;

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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