Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны

Сегодня 11:02Фондовый рынок
747
Санкционная троица, которая остановит военную машину россии, и какой международный бизнес за сутки решил выйти из страны
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, санкционный каток продолжит вкатывать российскую экономику в асфальт.
Скоро будет введен пятый санкционный пакет ЕС, который устранит пробелы и лазейки для обхода санкций. В сущности, по экономике рф нанесли четыре мощных удара, которые заставили москву срочно искать пути ухода.
По его словам, международные санкции уже подорвали ряд секторов военно-промышленного комплекса рф. Без импортных комплектующих и технологий у россиян уже возникли проблемы с электроникой, чипами, снайперскими винтовками, некоторыми средствами управления ракетно-артиллерийскими и минометными комплексами.
Санкционная троица, которая окончательно остановит военную машину россии, это:
  • отказ от российской нефти, газа и угля;
  • закрытие мировых портов для российских кораблей и продуктов;
  • отключение всех росстйских банков от SWIFT.
«Параллельно международный бизнес сворачивает взаимодействие с россией или выходит из россии. А кто не выходит — тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатична. Главное — результат», — отметил он.
Читайте также
За предыдущие сутки вышли:
  • Wizz Air отменяет все рейсы в рф и из нее минимум до 30 октября;
  • Финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из россии и беларуси;
  • Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе;
  • Американская Amsted Rail Company закрывает офис в москве и сворачивает производство подшипников в Саратове;
  • Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах;
  • Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel, остановят из-за нехватки комплектующих;
  • Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на $3,5 млрд за более чем 100 оставшихся в рф своих самолетов. И непременно выигрывает это дело;
  • Аукцион Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из россии и беларуси;
  • Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.