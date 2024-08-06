Какие коммерческие авто покупали украинцы в августе (инфографика) — Finance.ua

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Какие коммерческие авто покупали украинцы в августе (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие коммерческие авто покупали украинцы в августе (инфографика)
Какие коммерческие авто покупали украинцы в августе (инфографика)
За прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто.
Об этом сообщил Укравтопром.
Это на 20% меньше, чем в прошлом месяце. По сравнению с июлем прошлого года регистрация новых коммерческих авто потеряла 2%.
Какие коммерческие авто покупали украинцы в августе (инфографика)
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее писали, что в июле в Украине было зарегистрировано около 6 400 новых легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем в прошлом году.
По отношению к июню 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 24%. В этом году больше автомобилей покупали только в марте. Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Справка Finance.ua:

  • С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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