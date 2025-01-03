Какие изменения в декларацию по налогу на недвижимое имущество действуют с 1 января — Finance.ua

Какие изменения в декларацию по налогу на недвижимое имущество действуют с 1 января Сегодня 12:49 — Личные финансы

Какие изменения в декларацию по налогу на недвижимое имущество действуют с 1 января

С 1 января 2025 года начала действовать обновленная декларация по налогу на недвижимость. Она вносит изменения в приложения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

С целью приведения в соответствие с Национальным классификатором «Классификатор зданий и сооружений», налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка приказом Министерства финансов Украины от 09.09.2024 № 431 «О внесении изменений в приложения в форму Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» к приложениям 1 и 2 к Декларации внесены изменения.

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Когда начинают действовать

Новые формы деклараций вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произошло их обнародование, до этого действуют формы деклараций (расчетов), действующие до такого определения.

Новая форма Декларации вступает в силу с 01.01.2025, до того для определения налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщики должны применять форму Декларации, утвержденную приказом Министерства финансов Украины.

Приказ размещен на веб-портале ГНС в разделе «Законодательство/Налоги, сборы, платежи/Местные налоги/Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка/Нормативно-правовые акты».

Юридические лица — плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, должны:

самостоятельно рассчитать сумму налога на 1 января отчетного года;

подать декларацию в орган контроля по местонахождению объекта/объектов налогообложения;

сделать это не позднее 20 февраля отчетного года;

предоставить разбивку годовой суммы налога равными долями поквартально.

Для вновь созданных или нововведенных объектов жилой или нежилой недвижимости юридические лица обязаны:

подать декларацию в течение 30 календарных дней с момента обретения права собственности;

уплатить налог, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на объект.

Справка Finance.ua:

По данным Опендатабот, среди полностью изученных деклараций 46% содержат в себе нарушения на общую сумму 1 856,1 млн грн. Все ошибки связаны с неправильно указанными суммами в декларациях. Разница заключается в размерах неточностей: потерялись суммы меньше или больше 500 прожиточных минимумов.

В 30% всех проверенных деклараций неверно указаны данные на общую сумму 1 808,7 млн ​​грн (ст. 366−2 УКУ). В среднем, должностные лица «ошибались» в каждой такой декларации на 15,2 млн грн.

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