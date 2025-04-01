Какие банки в Украине признаны самыми инновационными: победители FinAwards-2025 — Finance.ua
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Какие банки в Украине признаны самыми инновационными: победители FinAwards-2025

Фондовый рынок
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Какие банки в Украине признаны самыми инновационными: победители FinAwards-2025
Какие банки в Украине признаны самыми инновационными: победители FinAwards-2025
28 марта в Киеве во время церемонии награждения Всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards-2025 объявили победителей в номинации «Ведущие технологии и инновации» среди банков.
Тройка тех, кто двигает сферу финансов вперед именно благодаря инновациям, выглядит так:
3 место — Sense Bank с проектами онлайн открытия счетов для юрлиц, интеграция карт лояльности в Sense SuperApp и функцией «Персональные предложения».
2 место — ПУМБ с проектами «Заявка на обмен валюты по курсу клиента», «Скидка на покупку валюты в приложении», «Легкое подключение услуги „Семейные связи“ через „Дія“», «Мгновенные переводы на зарубежные карты Visa и Mastercard». Кроме того, ПУМБ первым на рынке разработал и внедрил полностью дистанционный и диджитальный процесс открытия счета для юридических лиц.
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1 место — ПриватБанк со следующими инновационными проектами: «Конверты», программа лояльности «Привет», сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке, открытие счета ФЛП в Приват24 для физлиц и Digital карта Business GO.
В пятерку лучших также вошли monobank и àбанк.
Определяли лучшие три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
— 1 место — ПУМБ;
— 2 место — monobank;
— 3 место — Sense Bank;
— 4 место — ПриватБанк;
— 5 место — ОТП Банк.
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  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
— 1 место — Sense Bank;
— 2 место — monobank;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — ПУМБ;
— 5 место — абанк.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
— 1 место — абанк;
— 2 место — Идея Банк;
— 3 место — Alliance bank;
— 4 место — ПриватБанк;
— 5 место — ПУМБ.

Справка Finance.ua:

  • FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;
  • среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;
  • организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.
По материалам:
Finance.ua
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