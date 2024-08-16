Какие авто из Китая выбирают украинцы: пятерка моделей — Finance.ua

Какие авто из Китая выбирают украинцы: пятерка моделей
В июле украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше по сравнению с июлем 2023 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, из этого количества: новых — 1121 ед. (+82%); б/у — 261 ед. (-15%) ед.
Автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек.
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В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,3%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Honda M-NV — 239 ед.;
- BYD Song Plus — 134 ед.;
- Nissan Ariya — 118 ед.;
- Volkswagen iD.4 — 87 ед.;
- Zeekr 001 — 69 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Nissan Ariya — 32 ед.;
- Volkswagen iD.4 — 28 ед.;
- Honda M-NV — 25 ед.;
- Tesla Model 3 — 15 ед.;
- Polestar 2 — 12 ед.
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