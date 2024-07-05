Как выбирают должность для только что мобилизованных — офицер рассказал детали Сегодня 16:45 — Личные финансы

Как выбирают должность для только что мобилизованных — офицер рассказал детали

В Украине идет общая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Все мобилизованные перед отправкой в ​​воинскую часть обязательно проходят военную подготовку.

Но как выбирают, на какой именно должности человек будет проходить военную службу? На этот вопрос ответил адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Вооруженных Сил Украины Евгений Филипец в интервью изданию « УП.Жизнь ».

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Так, по словам специалиста, если у мобилизованного лица уже есть собственная военно-учетная специальность, то вероятнее всего, что оно будет служить именно по ней.

Если же такой нет, то человека отправят на обучение по конкретной специальности. Какая именно будет? Это зависит от того, какие в настоящее время дефицитные в армии и какими навыками владеет человек.

Стоит добавить, что редки случаи, когда мобилизованное лицо с уже имеющейся военно-учетной специальностью переквалифицируют. Это случается, когда имеется дефицит определенных специальностей. Но в любом случае человек проходит соответствующее обучение и подготовку.

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«Мы находимся в условиях военного положения, поэтому военнослужащие могут назначаться на должности, предусмотренные так называемыми „штатами военного времени“ — по новой специальности с учетом приобретенного опыта. То есть человека могут переквалифицировать согласно потребностям войска», — пояснил Евгений Филипец.

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