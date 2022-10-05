Как восстановить документы автомобилистам на деоккупированных территориях — Finance.ua
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Как восстановить документы автомобилистам на деоккупированных территориях

Технологии&Авто
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Как восстановить документы автомобилистам на деоккупированных территориях
Как восстановить документы автомобилистам на деоккупированных территориях
Во время временной оккупации многие украинцы потеряли водительские удостоверения и технические паспорта на автомобили. Однако их можно возобновить после деоккупации, рассказали в Министерстве внутренних дел.
Если у вас нет электронного варианта водительского удостоверения или техпаспорта в приложении «Дія», вы все равно можете восстановить традиционные экземпляры. Эти документы находятся в реестре с 2013 года, а в сервисных центрах есть документы с 2008 года. То есть сначала вы восстанавливаете бумажные варианты, а затем оформляете цифровые в «Дія».
Куда обращаться? Для восстановления водительского удостоверения следует обратиться в ближайший сервисный центр, предоставив паспорт и идентификационный код.
Для восстановления технического паспорта на автомобиль необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документ на автомобиль.
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Уже в этот же день вы получите дубликат техпаспорта.
В случае угона транспортного средства или его потери предусмотрена так называемая процедура выбраковки. Если хозяин хочет снять автомобиль с регистрации по утере или угону, он должен обратиться в сервисный центр с паспортом, идентификационным кодом и свидетельством о регистрации ТС. Владельцу также придется написать заявление в полицию об угоне машины.
По материалам:
MMR
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