Как ветерану онлайн оформить льготу на оплату коммуналки — инструкция — Finance.ua
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Как ветерану онлайн оформить льготу на оплату коммуналки — инструкция

Личные финансы
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Как ветерану онлайн оформить льготу на оплату коммуналки — инструкция
Как ветерану онлайн оформить льготу на оплату коммуналки — инструкция
В Украине продолжается экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Вместо двух отдельных заявлений (о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и о предоставлении льгот), по экспериментальному проекту, подается одно упрощенное — о постановке на учет и о предоставлении льгот», — сказано в сообщении.

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Кроме самого ветерана, подать упрощенное заявление на назначение льгот могут члены его семьи.
Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда.
Как подать заявление через веб-портал:
  1. Зайти на веб-портал Фонда (https://portal.pfu.gov.ua/) и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
  3. Ознакомиться с информацией в раскрывающемся окне и нажать кнопку «Продолжить».
  4. В открывшемся поле выбрать опцию «Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту».
  5. Заполнить онлайн-форму, которая появится на экране: указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготнике (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и ​​т.д.
  6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл», по желанию и при наличии добавить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу. Согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажать кнопку «Сформировать заявление».
  7. Проверить данные сформированного заявления и направить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
С результатом рассмотрения заявления о назначении льгот можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Справка Finance.ua:

  • 30% ветеранов сейчас не могут найти работу, несмотря на то, что рынок труда нуждается в работниках;
  • Кабинет Министров утвердил распределение жилищных субвенций в объеме 5,7 млрд гривен. Средства на приобретение жилья в этом году получат около 2500 ветеранов и члены их семей;
  • ветераны могут получить жилье или улучшить условия проживания, встав на квартирный учет.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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