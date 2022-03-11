Как Украина будет восстанавливать экономику после окончания войны — НБУ — Finance.ua
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Как Украина будет восстанавливать экономику после окончания войны — НБУ

Сегодня 13:06Казна и Политика
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Как Украина будет восстанавливать экономику после окончания войны — НБУКак Украина будет восстанавливать экономику после окончания войны — НБУ
Национальный банк Украины реализует специальный план по поддержке украинской экономики во время войны.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире радио НВ, сообщает пресс-служба банка в Фейсбуке.
«До войны мы говорили, что наша банковская система находится в хорошей финансовой форме и способна противостоять разным вызовам. Конечно те вызовы, в которых мы живем сейчас, беспрецедентны, но выглядит так, что банковская система была подготовлена даже к ним. Также надо учитывать, что мы уже восьмой год живем в условиях гибридной войны, и любая нормальная организация должна иметь так называемый BCP — план бесперебойной работы в условиях агрессии. У НБУ такой план был. Мы всегда надеялись, что у нас не будет потребности его реализовывать, но мы были готовы», — заявил Николайчук.
Как Украина будет восстанавливать экономику после войны?
По его словам, сейчас НБУ, в первую очередь, занимается обеспечением бесперебойной работы финансовой системы.
«Но мы действительно уже начинаем обсуждать, как будем восстанавливать украинскую экономику, инфраструктуру, здания, налаживать работу бизнеса после того, как избавимся от оккупантов с нашей земли. Учитывая ту беспрецедентную поддержку, которую мы имеем сейчас на Западе, думаю, что наполнение фондов для восстановления украинской экономики — вполне реалистичная задача. По мере стабилизации ситуации будем работать с бизнесом, который понес потери, чтобы восстановить нашу экономику и сделать ее еще более сильной и адаптированной к новым реалиям», — добавил замглавы НБУ.
Ожидается ли приток инвестиций в Украину после освобождения территорий от российских захватчиков?
Как отмечает Николайчук, сегодня западный бизнес выходит из России, никто не хочет иметь дело с Россией. Это большие возможности для украинской экономики в послевоенное время.
По материалам: Finance.UA
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