Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам — Finance.ua

«После войны после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!»- сказал Президент.
Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим! Я обещаю".
Президент обещает, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, «не будут видеть и следа от российского вторжения».
А все разбомбленные врагом населенные пункты, площади и пути будут такими, что «туда будут приезжать все европейцы».