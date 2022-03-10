Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам — Finance.ua

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Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам

Сегодня 15:11
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Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам
Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны Украина отстроит все уничтоженные российскими войсками города и села по лучшим архитектурным проектам.
Об этом сообщил Президент Зеленский во время видеообращения 10 марта.
«После войны после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!»- сказал Президент.
Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим! Я обещаю".
Президент обещает, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, «не будут видеть и следа от российского вторжения».
А все разбомбленные врагом населенные пункты, площади и пути будут такими, что «туда будут приезжать все европейцы».
По материалам: Економічна Правда
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