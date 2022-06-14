Как снять наличные с карты без банкомата (список НБУ) — Finance.ua
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Как снять наличные с карты без банкомата (список НБУ)

Сегодня 14:01Финтех и Карты
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В Украине кроме банкоматов наличные с карты можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках.
Об этом сообщает Национальный банк.
Максимальная сумма — 6 тысяч гривен.
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В НБУ напоминают, чтобы обналичить в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

Список учреждений, информацией о которых владеет НБУ (может меняться)
Супермаркеты и магазины:
  • АТБ-Маркет (6 000 грн)
  • Сильпо (6 000 грн)
  • Фора (6 000 грн)
  • FOZZY (6 000 грн)
  • VARUS (6 000 грн)
  • NOVUS (до 500 грн)
  • ROSHEN (до 500 грн)
  • ЛотОК (6 000 грн)
  • Thrash! (6 000 грн)
  • Точка (6 000 грн)
  • Сим23 (до 2 000 грн)
  • EVA (до 2 000 грн
Сети АЗС
  • ОККО (6 000 грн)
  • Укрнафта (до 5 000 грн)
  • БРСМ-Нафта (до 500 грн)
  • WOG (6 000 грн)
Аптеки
  • Белая ромашка (6 000 грн)
  • Аптека Доброго Дня
  • Аптека АНЦ (6000 грн.)
  • Аптека Копейка
  • Аптека 9·1·1 (6 000 грн)
  • Аптека оптовых цен
  • МедСервис (6 000 грн)

Если нужно снять наличные деньги: простые советы

По материалам: Finance.ua
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