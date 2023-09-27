Как разводят украинцев при поиске работы: 11 мошенничеств и схем — Finance.ua

Как разводят украинцев при поиске работы: 11 мошенничеств и схем Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как разводят украинцев при поиске работы: 11 мошенничеств и схем

Мошенники и махинаторы с работой — экономические вредители, паразитирующие на человеческих слабостях и ситуации в стране с целью наживы. Чтобы не стать жертвой их обещаний работы, нужно знать, как распознать наживки и ловушки, которые расставляют квазиработодатели в интернете.

Модераторы Work.ua сделали подборку самых распространенных схем, которых следует остерегаться.

№ 1: Подписывайтесь на телеграм-канал и получайте от $1000

Обещанная зарплата: от 30 000 грн и более.

Схема: самые популярные каналы-миллионники в телеграме распространяют сообщения с призывом: «В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от $1000, а большинство населения до сих пор работает за копейки, думая, что без опыта работу не найти, нужно хорошее резюме и высшее образование. Зашли, полистали, выбрали вакансию из з/п от 30 000 грн (ниже нет) и работаете себе в кайф. Подписывайтесь и получайте хорошие деньги, даже если ничего не умеете».

В чем заключается мошенничество

Администраторы телеграм-каналов вводят в заблуждение пользователей и переливают трафик по разным телеграм-каналам. Цель этой схемы — перепродажа канала с переименованием под другую тематику или бизнес на работодателях. На фоне дефицита кадров работодатели платят администраторам за рекламу вакансий. Конечно, качество работы или соответствие заявленным зарплатам в телеграм-каналах никто никому не гарантирует, потому что зарплаты разные, есть и значительно меньше 30 000 грн.

№ 2: Нужны сотрудники с «трудовой этикой»

Обещанная зарплата: 550−2500 грн в день.

Схема: пользователь получает сообщение на телефоне с текстом: «Привет, я региональный менеджер и сейчас ищу сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко выполнять заказы на продажу в свободное время с помощью мобильного телефона. Возраст: 22−60 лет. Требования: Дисциплинированные, с хорошими личными качествами и трудовой этикой. Заработная плата 550−2500 грн в день. Задачи простые, работать можно в любое время и в любом месте. Свяжитесь с нами по адресу [название канала]».

В чем заключается мошенничество

Подобные сообщения поступают украинским пользователям из-за границы, о чем свидетельствует небрежный перевод объявления и переписки с администратором, общающимся «кривыми» текстами-скриптами. Цель схемы состоит в завладении персональными данными, которые украинских пользователей просят отправить для регистрации на работу.

№ 3: Разместите объявление и получите деньги

Обещанная зарплата: от нескольких десятков гривен за объявление.

Схема: аферисты предлагают работу с оплатой за размещение объявлений от личных аккаунтов соискателей на популярных площадках с объявлениями (покупка, продажа, обмен и т. д. ). Предоставляют необходимые тексты и иллюстрации для различных товаров, которые следует опубликовать со значительно более низкой ценой от рыночной. Когда к ищущему обращаются покупатели, тот должен направлять их в телеграмы работодателя.

В чем заключается мошенничество

После того, как искатель приводит покупателя, работодатель блокирует искателя в Telegram и исчезает из связи. Денег за размещение объявлений никто не платит. Площадка с объявлениями также блокирует учетные записи соискателя.

№ 4: Оформите карту для выплат

Обещанная зарплата: в пределах средней на рынке.

Схема: в ответ на отклик на вакансию «представитель компании» предлагает соискателю открыть счет и оформить карту для выплаты будущей зарплаты. Карта нужна от определенного банка или финансового сервиса, «работодатель» делится с кандидатом ссылкой на оформление.

В чем заключается мошенничество

Предложение работы в таком случае выступает как повод зарегистрироваться и оформить банковскую карту по реферальной ссылке. По факту, это не работа, а схема наращивания клиентской базы, чтобы получать бонусы от банка или сервиса.

№ 5: Пройдите платные курсы или внесите страховой взнос

Обещанная зарплата: в пределах средней на рынке и выше.

Схема: кандидат откликается на вакансию, которую маскируют под обычную работу. После общения с рекрутером и прохождения собеседования получает ответ, мол, подходит, но не имеет достаточного опыта. Так что работодатель предлагает кандидату получить работу после повышения квалификации, пройдя дополнительные курсы. Схема со страховым взносом действует похоже, только в этом случае кандидат уже принимает офер и после, работодатель просит внести плату за страхование рабочего ноутбука.

В чем заключается мошенничество

Курсы оказываются платными, а страховой взнос — обычная схема для выманивания средств. Кандидат платит деньги, тратит свое время и в результате ничего не получает — работодатель исчезает из связи.

№ 6: Зарплатные приманки

Обещанная зарплата: от 10 000 до 200 000 грн и выше.

Схема: некоторые работодатели указывают в вакансиях широкий диапазон зарплат и говорят, что у сотрудника будет ставка и переменная часть, которая будет зависеть от работника. Зарплаты с пятью нулями указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов и т. д.

В чем заключается мошенничество

Неприятность в том, что это вакансии не от мошенников, а от реальных работодателей, указывающих высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе больше внимания. Часто для рядового работника такая зарплата недостижима. В результате теряют все: соискатель получает разочарование, от работодателя уходит недовольный сотрудник.

Эксперты Work.ua определили, что честный диапазон зарплат в пределах одной вакансии может составлять х3. К примеру, в вакансии может быть указан диапазон от 15 000 до 45 000 грн. Вакансии с более широким диапазоном, чем х3, нужно анализировать более критично. Ведь бывают исключения. К примеру, в вакансиях преподавателей английского зарплата зависит от отработанных часов, а значит, и диапазон может быть, например, от 3 000 до 19 000 грн.

№ 7: Роскошная жизнь и мошенническая романтика «офисников»

Обещанная зарплата: от 15 000 грн в неделю — верхнего предела нет, выплаты еженедельно в валюте.

Схема: вакансии этих мошенников прикрываются должностями: менеджер по работе с клиентами, менеджер по обслуживанию, менеджер по продажам и т. д. Опыта не требуют. Главное — активность, быстро учиться и хотеть многое зарабатывать. «Офисы» расположены по всей Украине, преимущественно в крупных городах.

В чем заключается мошенничество

«Офисы» выманивают средства у людей. Телефонное мошенничество с банковскими счетами, кредитными картами. Заманивают работников в такие компании высокой зарплатой в долларах, роскошной жизнью, мошеннической романтикой, транслируемой через популярных блогеров, часто патриотизмом, ведь обманывать нужно россиян. Но на самом деле обманывают всех, в том числе украинцев, и за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте также Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда

№ 8: Брачные агентства

Обещанная зарплата: 18 000−60 000 грн.

Схема: размещают вакансии «переводчик», «оператор чата», «менеджер по работе с клиентами» и т. д. Как и «офисники», заманивают соискателей привлекательными фразами о доходе в валюте, еженедельными выплатами и отсутствием обучаемых знаний и навыков.

В чем заключается мошенничество

Подобная занятость заключается в выманивании денег у иностранцев, мечтающих познакомиться с привлекательными украинками.

№ 9: Стриминговые сервисы

Обещанная зарплата: от 30 000 до 100 000 грн.

Схема: размещают вакансии блогер, модель, стример для талантливых и харизматичных девушек и парней. Обещают высокую зарплату без требований к опыту или навыкам.

В чем заключается мошенничество

Один из основных источников дохода — донаты зрителей в благодарность за контент, не являющийся работой в привычном понимании этого слова, на которую нужно устраиваться.

№ 10: Криптомошенники

Обещанная зарплата: от 21 000 до 100 000 грн с привязкой к курсу доллара.

Схема: рассказывают о себе как о финансовых, консалтинговых, маркетинговых агентствах. Их вакансии могут звучать так: «менеджер по работе с клиентами», «менеджер по продажам», «retention-менеджер», «аккаунт-менеджер». Создают имидж успешного бизнеса: «Мы международная компания, лидирующая уже более 8 лет на рынке», но в интернете никакой информации о компании нет, будто такой не существует. Принимают на работу от 18 лет без опыта с желанием развиваться. Часто указывают в условиях знание английского и европейских языков.

В чем заключается мошенничество

Сотрудники криптомошеннических компаний звонят по телефону украинцам и гражданам других европейских стран и предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции, криптовалюту. Иногда «помогают» оформить микрозаем. Не стоит говорить, что такой вкладчик не получает ни выплат, ни возможности вернуть свои средства.

№ 11: Подмена рекрутера

Обещанная зарплата: в пределах средней на рынке.

Схема: модераторы Work.ua заметили новый вид мошенничества: рекрутеры указывают в своих вакансиях контакты в телеграме, где предлагают продолжить общение с искателем. Безусловно, телеграм — удобный вид коммуникации, однако случаи, когда вводя имя пользователя, соискатель случайно связывается не с тем рекрутером.

В чем заключается мошенничество

Мошенники выбирают компанию, которая размещает вакансии и имеет потенциально большой трафик соискателей, находят контакт рекрутера в телеграме (например, hr_villa) и создают похожий профиль и имя, добавляя символы или цифры (например, hr_villa1), чтобы имитировать рекрутера. При поиске по имени в телеграме соискатель случайно связывается с фейковым рекрутером, который выманивает средства якобы за трудоустройство.

Советы, как минимизировать риск встретить мошенника

Не перечисляйте деньги за трудоустройство. Ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы. Не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам. Не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах. Внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которыми ведете переговоры о работе. Включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывают у вас подозрение или сомнения.

Помните, честные работодатели откровенно говорят о себе и предоставляют необходимую информацию. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день — это выдумка мошенников. Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.

Хотите наконец-то разобраться в инвестиционном рынке и научиться зарабатывать больше? Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше! 📊

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.