ТОП-10 вакансий в IT-компаниях для неайтишников — Finance.ua

ТОП-10 вакансий в IT-компаниях для неайтишников Сегодня 17:00

ТОП-10 вакансий в IT-компаниях для неайтишников

Чтобы «войти в IT» и получить преимущества работы в этой области, не обязательно бросать свою профессию и с нуля овладевать языками программирования. Ведь IT-компании нуждаются не только в разработчиках.

Об этом говорится в подборке вакансий на work.ua.

Продуктовая IT-компания Galaktica ищет юриста, который проанализирует digital-продукты компании на соответствие требованиям законодательства, проведет аудит объектов интеллектуальной собственности, усовершенствует политику компании по защите персональных данных пользователей. От специалиста ожидают опыт работы в IT-компаниях или digital-агентствах не менее 3 лет, опыт в сфере IP compliance, специализацию на оформлении и защите прав интеллектуальной собственности.

Здесь вы можете работать дистанционно или посещать столичный офис со спортивным залом, игровой лаунж-зоной, мощным генератором и Starlink. Для развития сотрудников предлагается собственная библиотека, оплата тренингов и семинаров.

Senior Lawyer, Киев

Uklon — продуктовая IT-компания, разрабатывающая ведущий райд-хейлинг сервис. На данный момент команда нуждается в Senior Lawyer по направлению «хозяйственная деятельность». Ключевые требования: опыт работы от 5 лет в должности юриста, юрисконсульта или старшего юриста, владение английским языком на уровне Intermediate, а также наличие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Юрист, который присоединится к компании, будет иметь: English lessons и корпоративное обучение, медицинское страхование, гибкий формат работы (возможность определить удобное для себя время, но нужно оставаться на связи с 11:00 до 16:00). Также в компании есть геймификации, подарки, розыгрыши, спортивные мероприятия, тимбилдинги и корпоративы.

Главный бухгалтер, Киев

Diia Company — первая официальная IT-компания Минцифры — ищет опытного профессионала, которому по силам взять ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета. От сотрудника ожидают профильное высшее образование, соответствующий карьерный бекграунд, знание налогового законодательства, опыт работы в государственных или коммунальных предприятиях Украины и готовность стать двигателем изменений.

Flex Reality — IT-компания, которая занимается разработкой инновационных продуктов в сфере виртуальной и дополненной реальности, в частности, и в области образования. Ищет учителей химии и биологии для разработки презентаций, тестов, домашних заданий, лабораторных работ и дополнительных материалов.

Кандидатам предлагают неполный рабочий день с гибким графиком, своевременную выплату и регулярный пересмотр зарплаты.

Преподаватель английского и немецкого языка, дистанционно

Адвансед Софтвер Солюшнс — это команда разработчиков, предоставляющая услуги аутсорсинга и аутстафинга. Чтобы улучшить владение языками разработчиков, ищет преподавателя английского и немецкого языка. Занятия со студентами в основном индивидуальные, можно организовывать разговорные клубы.

По желанию, компания поможет вам овладеть такими IT-профессиями, как лидогенератор, менеджер по продажам, рекрутер.

SmartTender — продуктовая компания, ключевым продуктом которой является online-площадка публичных и коммерческих закупок Украины. Для реализации проекта необходим специалист по практическому опыту работы в сфере закупок от 2 лет на стороне государственного заказчика. Также кандидат ожидает знания законодательства и нормативных документов в сфере публичных закупок.

Специалисту предложат индивидуальный план развития, возможность финансового и профессионального роста, уровень вознаграждения, доступ к сервису психологической поддержки Wellbeing.

Транспортный логист, дистанционно

Cargofy — это международный технологический стартап, основным продуктом которого является мобильное приложение для водителей грузового транспорта. В настоящее время есть предложение работы для людей с опытом работы в экспедиции и с транспортными биржами, отличными навыками устного и письменного общения. Специалист будет анализировать доступные грузы и помогать перевозчикам постоянно быть загруженными и в движении; вести переговоры с грузоотправителями, грузополучателями и экспедиционными компаниями.

Рекрутер, дистанционно

IT-Enterpise — украинский разработчик современных цифровых и облачных решений — ищет рекрутера, который сможет усилить команду. Обязанности: поиск и подбор персонала, on-boarding новых сотрудников, участие в других HR-процессах. Ключевые требования: опыт работы с полным циклом найма сотрудников от 6 месяцев, умение качественно проводить интервью и закрывать вакансию целевым кандидатом.

Предусмотрена своевременная выплата вознаграждения, возможность влиять на свой доход, социальные гарантии.

Менеджер по работе с блогерами, Киев

SoftSvit — продуктовая IT-компания, которая занимается не только разработкой, но и продвижением собственного продукта. Так что ищет сотрудника, который возьмет ответственность за поиск и привлечение блогеров, а также коммуникацию с ними. Ожидания от кандидата: опыт работы на позиции influence manager от 6 месяцев, знание английского языка на уровне В2.

Предлагают современный офис, официальное трудоустройство, пиццу, напитки и настольные игры за счет компании.

NETRONIC — единственная в Украине компания, производящая оборудование для игры в лазертаг и разрабатывающая VR-аттракционы. Будущий сотрудник будет отвечать за технологическое сопровождение станков производства, написание операционных карт, маршрутных карт, производственных инструкций. Для этой должности необходимо иметь высшее техническое образование и опыт работы инженером-технологом не менее 2 лет.

Компания предоставляет широкие возможности обучения: большая корпоративная библиотека, компенсация курсов, уроки английского и украинского языков.

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