Как проверить онлайн, назначили ли субсидию — Finance.ua
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Как проверить онлайн, назначили ли субсидию

Личные финансы
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Проверить, назначили ли пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн. Об этом сообщили Минсоцполитики.
На сайте ГП «ИОЦ Минсоцполитики Украины» можно найти информацию о состоянии субсидии в домохозяйстве по данным Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.
Как это сделать
Выбрав свою область, населенный пункт и адрес, можно увидеть общую сумму назначенной субсидии по ЖКУ за разные годы отдельно за неотопительный и отопительный периоды.
Сделать это можно по ссылке: https://subsidii.ioc.gov.ua/
Напомним, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
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Напомним, в Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий. Согласно постановлению, жители территориальных громад, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) и в деоккупированных населенных пунктах, могут подавать заявления на выплату пенсии или денежного пособия в органы Пенсионного фонда или социальной защиты через сельского, поселкового, городского голову или старосту.

Справка Finance.ua:

  • Минсоцполитики приняло решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлый отопительный период, то есть до апреля 2022 года, были автоматически без обращения людей продлены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года.

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По материалам:
Finance.ua
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