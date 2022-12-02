Как проверить онлайн, назначили ли субсидию — Finance.ua

Как проверить онлайн, назначили ли субсидию Сегодня 17:00 — Личные финансы

Проверить, назначили ли пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн. Об этом сообщили Минсоцполитики.

На сайте ГП «ИОЦ Минсоцполитики Украины» можно найти информацию о состоянии субсидии в домохозяйстве по данным Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.

Как это сделать

Выбрав свою область, населенный пункт и адрес, можно увидеть общую сумму назначенной субсидии по ЖКУ за разные годы отдельно за неотопительный и отопительный периоды.

Сделать это можно по ссылке: https://subsidii.ioc.gov.ua/

Напомним, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Напомним, в Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий. Согласно постановлению, жители территориальных громад, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) и в деоккупированных населенных пунктах, могут подавать заявления на выплату пенсии или денежного пособия в органы Пенсионного фонда или социальной защиты через сельского, поселкового, городского голову или старосту.

Справка Finance.ua:

Минсоцполитики приняло решение о том, что все субсидии, которые люди получали в прошлый отопительный период, то есть до апреля 2022 года, были автоматически без обращения людей продлены и рассчитаны на следующий период, то есть до апреля 2023 года.

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