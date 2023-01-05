Как принятый законопроект № 7441-1 повлияет на рынок недвижимости Украины: мнение девелопера — Finance.ua

Как принятый законопроект № 7441-1 повлияет на рынок недвижимости Украины: мнение девелопера Сегодня 17:12 — Недвижимость

В начале декабря украинские парламентарии поддержали законопроект № 7441-1. В соответствии с ним государство поддержит заемщиков, жилье которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии россии.

В настоящее время документ направлен на подпись президенту. После этого, по словам авторов закона, кредиты украинцев могут быть как аннулированы, так и заморожены до получения соответствующих компенсаций.

Корпорации Недвижимости РИЭЛ считают, что законопроект № 7441-1 является положительной инициативой государства, которая поддержит граждан, пострадавших во время агрессии россии. А комплексная реализация этого и смежных проектов сможет оживить рынок недвижимости.

24 канал совместно с экспертами разобрался, о чем идет речь в проекте закона и как он повлияет на будущее строительство жилья.

Главные положения проекта закона

Указанным законопроектом предлагается приостановить выплаты по кредитам физических лиц на имущество, которое во время полномасштабной войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, а также было уничтожено или повреждено в результате атак со стороны россии. Однако замораживание платежей по кредиту возможно только при наличии подтверждающих документов об утраченном имуществе.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено списание (прощение) кредита на жилье, если:

по состоянию на 23 февраля 2022 по такому кредиту не было просроченной задолженности;

разрушенное жилье было единственным местом жительства заемщика;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества.

Однако, по мнению экспертов из Корпорации Недвижимости РИЭЛ, у пострадавших граждан будут определенные осложнения относительно документального подтверждения разрушения их жилья.

Такие заемщики могут столкнуться с нескорыми процедурами банков по приостановке платежей и списанию кредитной задолженности (речь идет только о теле кредита) за счет государственной компенсации. Недополученные проценты по таким кредитам могут быть компенсированы банкам в будущем на средства государства-агрессора, — рассказывают в КН РИЭЛ.

Как законопроект повлияет на рынок недвижимости Украины

Значительная часть специалистов имеет оптимистичные прогнозы относительно влияния закона на рынок жилья. По их мнению, приостановка кредитов на поврежденное (разрушенное) жилье простимулирует «освобожденных» от кредитов заемщиков повторно вложиться в жилье, расположенное в относительно безопасных регионах. Однако пока это маловероятно.

На первый план выдвигается экономическая нестабильность, сокращение доходов и потеря постоянного места работы. В КН РИЭЛ рассказывают, что толчком к приобретению жилья могла бы стать программа «єОселя». И даже она пока не способна удовлетворить потребности всех украинцев. Во-первых, полноценно льготная ипотека начнет работать с 2023 года. Во-вторых, не все банки готовы заходить в первоначальный рынок недвижимости.

Готового жилья у застройщиков не очень много, оно может быстро закончиться благодаря государственной ипотечной программе. Застройщики же очень сильно рассчитывают на готовность банков кредитовать заемщиков на находящееся в процессе строительства жилье, ведь именно благодаря этим средствам непростую ситуацию на рынке первичного жилья можно улучшить. Пока только Банк Глобус задекларировал свою готовность работать с первичным рынком жилья, рассказывают в КН РИЭЛ.

Второй фактор, останавливающий украинцев от повторного кредита на жилье — психологический. Часть покупателей опасается инвестировать в недвижимость до окончания войны.

В Корпорации Недвижимости РИЭЛ добавляют, что действительно до победы вернуть показатели на рынке жилья к довоенным, к сожалению, невозможно.

Застройщики прекрасно понимают, что первоочередными расходами, которые должно финансировать государство, является поддержка ВСУ и работа критической инфраструктуры, объясняет девелопер.

По прогнозам эксперта из КН РИЭЛ, рынку недвижимости Украины понадобится несколько лет после завершения войны, чтобы выйти на довоенные объемы строительства. В то же время принятые сегодня законопроекты — хорошая возможность вернуть на рынок покупателей и инвесторов в кратчайшие сроки. Однако это возможно только при комплексном подходе, что предполагает не только списание кредитов, но и дальнейшее поощрение покупателей обращать внимание на новостройки. Это даст хороший сигнал о постепенном обновлении рынка, считает девелопер.

Как действовать претендующим на списание кредита

Украинцы, претендующие на списание кредита, после введения в действие закона (через 30 дней после его опубликования) должны:

зафиксировать в установленном этими актами порядке повреждения или разрушения своего кредитного жилья;

получить подтверждающие документы;

обратиться в банк, в котором был взят кредит, с соответствующим заявлением, приложив подтверждающие документы.

В то же время в случае неподачи заемщиком или его представителем в определенный срок соответствующих доказательств, что имущество было повреждено или уничтожено, кредитор вправе потребовать возобновления уплаты денежного обязательства, которое существовало по состоянию на 24 февраля 2022 года, в соответствии с условиями договора о потребительском кредите.

Телеканал 24 По материалам:

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