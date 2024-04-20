Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения — Finance.ua

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Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения

Личные финансы
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Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения
Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения, Фото: freepik
Часто неправильные логические предположения вызывают поведенческие предубеждения, приводящие к необоснованным или неэффективным финансовым решениям.
Об этом пишет Финкульт.
Поведенческие (когнитивные) предубеждения — это ошибочные убеждения или искаженные представления, влияющие на наш образ мышления и поведение.

Какие когнитивные предубеждения влияют на финансовые решения

Одним из когнитивных предубеждений является эффект подтверждения стереотипов, когда мы ищем подтверждения наших убеждений и не обращаем внимания на альтернативную информацию, которая может противоречить нашему убеждению, но быть более эффективной.
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Эффект группового мнения — тенденция принимать решения, поддерживаемые группой людей вместо того, чтобы делать собственный анализ и исследования.
Например, если ваши близкие подсказывают вам, какими финансовыми продуктами пользоваться, вы можете использовать их независимо от того, выгодно ли это для вас.
Эффект самообмана. Это тенденция к убеждению, что принятое решение правильное, независимо от того, какие доказательства свидетельствуют о его неправильности.
К примеру, если вы тратите больше денег, чем должны, вы можете убеждать себя, что это временное явление, и вы сможете возместить расходы в будущем.
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Эффект обобщения — это акцентирование внимания на общей информации, а не на конкретных данных.

Как уменьшить влияние когнитивных предубеждений на финансовые решения

  • Критически оценивайте и анализируйте информацию, прежде чем принять решение;
  • обращайте внимание на негативные последствия решений, а не только на потенциальные преимущества;
  • старайтесь иметь реалистичные ожидания и учитывать возможные последствия решения.
Знания по финансовой грамотности помогут избежать ошибок и увеличить свои шансы на успех в достижении финансовых целей.
По материалам:
Finance.ua
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