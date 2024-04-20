Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения — Finance.ua

Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как поведенческие предубеждения влияют на финансовые решения, Фото: freepik

Часто неправильные логические предположения вызывают поведенческие предубеждения, приводящие к необоснованным или неэффективным финансовым решениям.

Об этом пишет Финкульт.

Поведенческие (когнитивные) предубеждения — это ошибочные убеждения или искаженные представления, влияющие на наш образ мышления и поведение.

Какие когнитивные предубеждения влияют на финансовые решения

Одним из когнитивных предубеждений является эффект подтверждения стереотипов, когда мы ищем подтверждения наших убеждений и не обращаем внимания на альтернативную информацию, которая может противоречить нашему убеждению, но быть более эффективной.

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Эффект группового мнения — тенденция принимать решения, поддерживаемые группой людей вместо того, чтобы делать собственный анализ и исследования.

Например, если ваши близкие подсказывают вам, какими финансовыми продуктами пользоваться, вы можете использовать их независимо от того, выгодно ли это для вас.

Эффект самообмана. Это тенденция к убеждению, что принятое решение правильное, независимо от того, какие доказательства свидетельствуют о его неправильности.

К примеру, если вы тратите больше денег, чем должны, вы можете убеждать себя, что это временное явление, и вы сможете возместить расходы в будущем.

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Эффект обобщения — это акцентирование внимания на общей информации, а не на конкретных данных.

Как уменьшить влияние когнитивных предубеждений на финансовые решения

Критически оценивайте и анализируйте информацию, прежде чем принять решение;

обращайте внимание на негативные последствия решений, а не только на потенциальные преимущества;



старайтесь иметь реалистичные ожидания и учитывать возможные последствия решения.



Знания по финансовой грамотности помогут избежать ошибок и увеличить свои шансы на успех в достижении финансовых целей.

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