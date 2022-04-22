Как получить статус переселенца в "Дії": инструкция — Finance.ua

Недавно разработчики «Дії» запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства. Рассказываем, как это сделать.
Как получить статус переселенца
На ресурсе «єДопомога» объясняют, что статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.
Чтобы получить такой статус, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
Волынская;
Днепропетровская;
Донецкая;
Житомирская;
Запорожская;
Киевская;
г. Киев;
Луганская;
Николаевская;
Одесская;
Сумская;
Харьковская;
Херсонская;
Черниговская.
Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Чтобы получить статус переселенца в «Дії», сделайте следующие шаги:
загрузите приложение «Дія» или обновите его;
убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Получить статус ВПЛ»;
укажите свой актуальный адрес;
подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.
Как оформить выплаты для ВПЛ
Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в «Дії» нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать «Хочу получать помощь». Затем нужно выбрать карту «єПідтримка» для зачисления средств. Если такой карты нет — ее нужно оформить.
Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении. Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, его можно добавить вручную.
Справка Finance.ua:
с 20 апреля люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей;
ранее Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ;
в период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки может обратиться в территориальную громаду или ЦПАУ.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.