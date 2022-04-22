Как получить статус переселенца в "Дії": инструкция — Finance.ua

Как получить статус переселенца в "Дії": инструкция

Сегодня 13:01 — Личные финансы

Недавно разработчики «Дії» запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства. Рассказываем, как это сделать.

Как получить статус переселенца

На ресурсе «єДопомога» объясняют , что статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.

Чтобы получить такой статус, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

г. Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.

Чтобы получить статус переселенца в «Дії», сделайте следующие шаги:

загрузите приложение «Дія» или обновите его;

убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Получить статус ВПЛ»;

укажите свой актуальный адрес;

подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;

если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Как оформить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в «Дії» нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать «Хочу получать помощь». Затем нужно выбрать карту «єПідтримка» для зачисления средств. Если такой карты нет — ее нужно оформить.

Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении. Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, его можно добавить вручную.

Справка Finance.ua:

с 20 апреля люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей;

ранее Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ;

в период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки может обратиться в территориальную громаду или ЦПАУ.



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