Как получить статус переселенца в "Дії": инструкция — Finance.ua
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Как получить статус переселенца в "Дії": инструкция

Сегодня 13:01Личные финансы
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Недавно разработчики «Дії» запустили комплексную услугу для украинцев. В приложении можно оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и выплаты от государства. Рассказываем, как это сделать.

Как получить статус переселенца

На ресурсе «єДопомога» объясняют, что статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине.
Чтобы получить такой статус, нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • г. Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.
Также услуга доступна, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Чтобы получить статус переселенца в «Дії», сделайте следующие шаги:
  • загрузите приложение «Дія» или обновите его;
  • убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
  • зайдите в раздел «Услуги» и выберите «Получить статус ВПЛ»;
  • укажите свой актуальный адрес;
  • подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Как оформить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в «Дії» нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать «Хочу получать помощь». Затем нужно выбрать карту «єПідтримка» для зачисления средств. Если такой карты нет — ее нужно оформить.
Чтобы подать заявку на выплаты детям, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении. Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, его можно добавить вручную.

Справка Finance.ua:

  • с 20 апреля люди, вынужденно переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения россии, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в «Дії» и получить выплату от государства — для себя и своих детей;
  • ранее Кабмин упростил механизм получения справки ВПЛ;
  • в период действия военного положения внутренне перемещенное лицо для получения справки может обратиться в территориальную громаду или ЦПАУ.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Сьогодні
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