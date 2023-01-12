Как получить помощь при рождении ребенка и «пакет малыша» в 2023 году — Finance.ua

Как получить помощь при рождении ребенка и «пакет малыша» в 2023 году Сегодня 15:02 — Личные финансы

Как получить помощь при рождении ребенка и «пакет малыша» в 2023 году

При рождении ребенка родители могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены, несмотря на военное время, а также о «пакете малыша».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как получить денежную помощь при рождении ребенка

Помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которыми постоянно проживает малыш.

Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Для оформления помощи онлайн нужно:

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Или воспользуйтесь комплексной услугой «єМалятко» на портале «Дія».

Для оформления помощи офлайн требуется:

1. В орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства необходимо представить следующие документы:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

личный банковский счет для социальных выплат;

опекунам — решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

2. Срок рассмотрения документов, поданных в бумажной форме, составляет 10 дней.

В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Как получить «Пакет малыша»

При рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единовременной помощи «пакет малыша» в натуральной или денежной форме.

Получение «пакета малыша» в натуральной форме

Одноразовая натуральная помощь «пакет малыша» выдается учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия «пакета малыша» в учреждении здравоохранения или рождения ребенка за пределами Украины или на временно оккупированной территории Украины, или рождения ребенка за пределами учреждения здравоохранения выдается соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства /нахождения получателя.

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В случае неполучения «пакета малыша» в учреждении здравоохранения заявление на его получение подается получателем не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка за пределами учреждения здравоохранения — в течение года со дня рождения ребенка.

К заявлению прилагаются копии (фотокопии) следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка;

документа, подтверждающего факт рождения ребенка за пределами учреждения здравоохранения;

Получение денежной компенсации стоимости «пакета малыша»

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;

при оказании ему комплексной услуги «єМалятко».

К заявлению, в частности, прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

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